Tonke reiht sich mit dem neuen EQV in die Reihe der neuen E-Campervans ein. Die Besonderheit am neuen Elektro-Van aus Holland: bestellen kann man ihn sofort.

Schlichte Campervans mit schickem Interieur, so oder so ungefähr könnte das Motto von Tonke lauten. Jetzt gehen die Niederländer einen nächsten Schritt und bauen einen vollelektrischen Camper. Als Basisfahrzeug haben sie sich dafür den Mercedes Benz EQV ausgesucht. Die Campervan-Marke hat bisher auf die beliebten VW-Bullis gesetzt und sie als Alternative zum California präsentiert. Hier gibt es den Hier geht es zum Test des Kompaktcampers.

Bei VW haben die EntwicklerInnen aber im Moment kein lieferbares Basisfahrzeug mit E-Antrieb gefunden, deshalb hat sich die Marke am Ende für den E-Van von Daimler entschieden. "Fast jeder, der einmal ein Elektrofahrzeug besessen hat, will nicht wieder zurück zum Verbrenner", sagt Geschäftsführer Maarten van Soest. Deshalb und auch weil in den Niederlanden, laut Angaben des Herstellers, E-Fahrzeuge einen hohen Marktanteil einnehmen, startet im April 2022 die Produktion des Tonke EQV. Besonders am Tonke EQV: Er kann direkt bestellt werden, laut Tonke sind die ersten Fahrzeuge bereits verkauft.

Tonke auf Mercedes Benz EQV

Profitieren sollen CamperInnen beim Tonke EQV von der (für einen E-Van) guten Reichweite von 320 Kilometern und den Zusatzpakten, die es für den EQV zu bestellen gibt. So kann etwa eine Vollluftfederung geordert werden. Damit schaffen die Holländer eine Basis für ihren ersten E-Campervan. Unterwegs können Reisenden den E-Camper an Schnellladepunkten und normalen 230-Volt-Steckdosen laden.

Zwei Varianten wird es vom EQV laut Hersteller geben. Eine reduzierte, die Adventure heißt und eine auf dem Wir haben den E-Vanster schon getestet.

Tonke EQV Adventure

Der günstigere der E-Vans heißt EQV Adventure und bietet bis zu sieben Passagieren Platz. Dafür fällt die Ausstattung mit Campingmöbeln reduzierter aus. Es gibt aber ein Aufstelldach mit Bett und eine Schlafsitzbank über die ganze Breite des Vans (1,45 m x 2,03 m). Die vorderen Sitze lassen sich drehen. Wem das nicht ausreicht und wer sich mehr Equipment wünscht, der kann im Heck eine Küche einbauen lassen. Laut Tonke bekommt der Adventure wie auch der Touring eine Wärmepumpe, die an weniger warmen Tagen für angenehme Temperaturen im Van sorgen soll. Ein Wechselrichter im Fahrzeug macht 230 Volt durchgehend möglich.

Schlafplätze: 4 PersonenAusstattung: Aufstelldach, Schlafsitzbank, 7-Sitzer möglich

Tonke EQV Touring

Mehr Ausstattung für CamperInnen bietet das Modell Touring. Fünf Personen können mitfahren, dafür verfügt der Elektro-Camper über eine fest eingebaute Möbelzeile und eine Küche, die sich ausklappen lässt. Ein Induktionskochfeld für zwei Töpfe und eine Kompressor-Kühlbox mit 36 Liter Fassungsvermögen komplettieren den Kompakt-Campervan.

Schlafplätze: 4 PersonenAusstattung: Aufstelldach, Schlafsitzbank, Induktionskochfeld, Kompressor-Kühlbox, 5-Sitzer

Besonders werden die Tonke-E-Camper auch durch ihr besonderes Design, das Carole Baijings gestaltet hat. Die Niederländerin hat unter anderem schon für Ikea und BMW gearbeitet und bringt jetzt Natur nahe Farben und eine reduzierte Formsprache in die neuen E-Fahrzeuge. Inspirationen für die Fahrzeuge hat sie sich bei Surf- und Wandermaterialien gesucht.

Erste Daten zum Tonke EQV