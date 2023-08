Die Studie gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Baureihe. Vorgestellt wird das Concept Car auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 2023.

Der California auf Basis des VW Bus ist bereits seit 35 Jahren eine feste Größe im VW-Modellprogramm. Los ging es 1988 mit dem ersten California, der auf dem T3 aufbaute. Der aktuelle VW California nutzt den Transporter T6 als Unterbau. Der T6 wird aber Mitte 2024 eingestellt. Der Nachfolger entsteht dann in Kooperation mit Ford auf einer Ford-Plattform.

Langer T7 als Basis

Die wird allerdings nicht die Basis für einen neuen California, der ab 2024 in Hannover gebaut wird; dieser setzt auf den T7 Multivan mit langem Radstand. Einen ersten Ausblick auf den neuen VW California gewährt Volkswagen auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, der ab dem 25. August 2023 stattfindet. Vorgestellt wird das VW California Concept. Das neue Reisemobil setzt weiter auf das duale Konzept eines Vans für den Alltag, der sich von einer Minute auf die andere in einen Camper für jedes Reiseabenteuer verwandeln lässt.

Da der T7 selbst mit langem Radstand nicht die Dimensionen des T6 erreicht, müssen sich California-Käufer wohl auf etwas geringere Platzverhältnisse einstellen. Zudem ist der T7 Multivan bislang nur mit zwei Schiebetüren zu haben, was Einfluss auf den Grundriss der Innenausstattung haben dürfte. VW hält sich dazu aber noch bedeckt. Dafür bringt der T7 als Basis erstmals Hybridantriebe mit. Auf dem ersten Teaserbild zeigt sich der T7 California mit Aufstelldach und ausfahrbaren Markisen. Hinzu kommt ein herausnehmbares Kontroll-Panel mit Touchfunktion im Tablet-Stil.

Auch ID. Buzz als California

VW hatte zudem bereits im Dezember 2021 angekündigt, auch auf Basis des rein elektischen ID. Buzz ein California-Modell anzubieten. Kommen soll der VW ID. California in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts – sprich irgendwann ab 2025.

Auch hier dürfte die neue lange Radstandvariante als Basis dienen. Wenn alles nach Plan läuft, rollen also gleich zwei neue California-Varianten auf die Kundschaft zu.