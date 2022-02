Updates an allen Fronten



Prüfen Sie in den Systemeinstellungen, ob es ein Update für Android für Ihr Gerät gibt. Einige zu alte Geräte werden nicht mehr mit Aktualisierungen versorgt. Moderne Smartphones jedoch bekommen noch Updates. Diese dauern eine Weile und sollten am besten ungestört vor sich gehen. Achten Sie auf eine ausreichende Akkuladung oder - besser - hängen Sie das Gerät an die Steckdose.