Backups über den Desktop-PC



Schauen wir uns zuerst an, wie Sie an einem gewöhnlichen Windows-PC ein Backup erstellen. Teilweise nehmen Ihnen die Hersteller der Smartphones die Arbeit ab und bieten passende Programme an. HTC hat dafür beispielsweise den HTC Sync Manager im Programm, Samsung hingegen nennt sein Tool Smart Switch. Da es zu aufwendig wäre, für Dutzende von Herstellern eigene Guides zu erstellen, legen wir den Fokus stattdessen auf My Phone Explorer: Diese Applikation ist nämlich mit allen Android-Handys kompatibel und sollte damit immer Ihre erste Anlaufstelle bei Problemen sein.



Gehen Sie dabei wie folgt vor:



1. Installieren Sie My Phone Explorer auf Ihrem Computer. Suchen Sie dann im Google Play Store nach My Phone Explorer Client und installieren Sie auch dieses Programm auf Ihrem Handy. Sie müssen unbedingt beide Tools verwenden, um Erfolg zu haben.



2. Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone. Dadurch wird das Programm als Hintergrundprozess geladen. Notwendig ist dies, damit der Computer später eine Verbindung mit dem Handy aufbauen kann. My Phone Explorer Client ist sparsam, sodass das Handy nicht übermäßig belastet wird.



3. Tippen Sie noch einmal auf das App-Icon von My Phone Explorer. Nun öffnen sich die Einstellungen. Dort legen Sie zum Beispiel einen Sicherheitscode fest und definieren auch, ob das Programm beim Start des Handys automatisch geladen werden soll. Außerdem können Sie einstellen, ob und welche Adressbücher und Kalender automatisch synchron auf dem Desktop-PC gespeichert werden sollen.



4. Verbinden Sie jetzt den Computer mit dem Smartphone via USB-Kabel. Aktivieren Sie außerdem die Debugging-Funktion auf Ihrem Android-Smartphone. Gehen Sie dazu in die Einstellungen und halten Sie den Finger auf "Über das Telefon" so lange gedrückt, bis eine Dialogbox erscheint, die Sie als Entwickler freischaltet.



5. Weiter geht es in Windows. Starten Sie My Phone Explorer und klicken Sie auf "Datei -> Verbinden". Nach einem kurzen Moment werden Sie links eine Leiste sehen, die Ihnen Daten wie Apps, Dateien, Termine, Kontakte und einige Statusinformationen anzeigt.



6. Ebenfalls festlegen können Sie nun, ob Sie Informationen wie das Adressbuch mit bestimmten Windows-Apps synchronisieren möchten. Sobald Sie zufrieden sind, gehen Sie auf "Extras" und "Multi-Sync ausführen".



7. Soll es ein komplettes Backup sein, gehen Sie auf die Option "Sicherung erstellen". Später können Sie dann "Sicherung wiederherstellen" wählen, um alle Daten wieder auf das Android-Handy zu überspielen.



Übrigens: Eventuell kappt My Phone Explorer die Verbindung zum PC, wenn Ihr Smartphone in den Standby-Modus schaltet. In den Optionen finden Sie dazu die Einstellung "Standby während der Verbindung" und "Standby-Modus verhindern".

Backups über Android-Apps



Kommt die PC-Lösung für Sie nicht in Frage, steht Ihnen der Google Play Store mit einer Flut an Apps zur Seite. Wir haben uns zwei Tools angesehen: My Backup und Titanium Backup, Letzteres für Handys mit Root-Zugang.



• My Backup



In der Basisversion finden Sie My Backup kostenlos im Google Play Store. Daten jeglicher Art und auch Apps speichert die Anwendung wahlweise im internen Speicher oder auf einer microSD-Karte. Diese Option ist aufgrund der Sicherheit unbedingt vorzuziehen. Öffnen Sie zunächst die App und gehen Sie im Menü auf "New Backup". Danach entscheiden Sie, welche Daten Sie sichern möchten. Wählen Sie dann noch den Ort aus, an dem Sie sie speichern wollen. Möchten Sie auch wichtige persönliche Daten wie Kontakte sichern und das Backup vielleicht in der Cloud oder auf einem Computer speichern, greifen Sie zur 8 Euro teuren kostenpflichtigen Version von My Backup. Für die Datenwiederherstellung gehen Sie einfach auf "My Backups" und wählen dann die Datei aus, die Sie wiederherstellen möchten.



• Titanium Backup



Haben Sie ein Android-Handy mit Root-Zugang, können Sie sich das beliebte Titanium Backup anschauen. Auch hier können Sie einstellen, welche Daten Sie speichern wollen. Einschränkungen gibt es nicht. Sie können also, ohne auch nur einen Euro auszugeben, sowohl Apps als auch Nutzerdaten und Einstellungen speichern. Über "Sichern/Wiederherstellen" können Sie die Daten sowohl allesamt sichern als auch bei Bedarf wiederherstellen. Falls Sie vergesslich sind, können Sie auch auf "Zeitpläne" zurückgreifen: Dadurch wird das Handy automatisch Backups zu denjenigen Zeiten durchführen, die Sie vorher festlegen.



Für welche Version Sie sich entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Sollte das Handy ohnehin gerootet sein, führt eigentlich kein Weg an Titanium Backup vorbei.

Backups über Cloud-Anbieter



Die sicherste Methode für Backups ist natürlich die Cloud: Diese Daten zu verlieren, ist praktisch unmöglich, da die Cloud-Anbieter Sicherheitsvorkehrungen treffen, von denen Privatanwender nur träumen können. Außerdem sind Ihre Daten immer und überall verfügbar, sofern eine Internetverbindung vorliegt. Dabei müssen Sie nicht zwingend auf Google zurückgreifen, da auch viele andere Dienstleister Speicherplatz im Internet bieten. Wir legen den Fokus in unserem Vergleich auf Google, Dropbox und WhatsApp.

Backup über Google



Google speichert Ihnen auf Wunsch praktisch alles, was persönlich ist: von Daten über WLAN-Passwörter und Einstellungen bis hin zu Kontakten. Speicherintensive Daten wie Bilder sind aber nicht inbegriffen und auch SMS-Nachrichten und Anrufprotokolle fehlen.



1. Zuerst geben Sie ein Sicherungskonto an. Das haben Sie entweder schon längst gemacht, nämlich direkt nach der Ersteinrichtung des Smartphones, oder Sie gehen in die Einstellungen und holen es nach. Sie finden die Option unter "Sichern und zurücksetzen".



2. Melden Sie sich dort mit Ihrem Google-Konto an. Aktivieren Sie dann in "Konten" den Punkt "Automatische Synchronisierung der Daten". Sie finden ihn oben rechts in den drei Punkten versteckt.



3. Wenn Sie jetzt auf "Konten" tippen, werden Sie die Synchronisation der Daten und Einstellungen mit den Google-Servern starten. Kaufen Sie sich jetzt ein neues Handy mit Android als Betriebssystem und melden sich über Ihr Konto an, werden alle Einstellungen automatisch auf das neue Gerät übertragen.

Backup über Dropbox





Dropbox schenkt Ihnen kostenlos 2 GB Speicherkapazität, die Sie als Backup-Option für Ihr Smartphone nutzen können. Allerdings bietet die mobile App nicht die Option, einen vollständigen Abgleich kompletter Verzeichnisse vorzunehmen. Fotos und Videos übertragen Sie am einfachsten über ein automatisch arbeitendes Synchronisations-Tool.



1. Installieren Sie die App Autosync Dropbox - Dropsync. Über den Assistenten wählen Sie dann einen lokalen Ordner auf dem Smartphone und einen Ordner in Dropbox aus. Die Synchronisierung aktivieren Sie dann noch zusätzlich.



2. In den Einstellungen geben Sie an, wie häufig die Synchronisation stattfinden soll. Hier wählen Sie zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden einen beliebigen Intervall.



3. Ebenfalls in den Einstellungen schauen Sie unter Internetverbindung, Stromversorgung und Batterieladung nach, ob dort die Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen.



Praktisch sind auch die Ausschlusskriterien: Darin legen Sie beispielsweise fest, welche Daten Sie nicht synchronisieren möchten. Geeignete Kandidaten sind etwa Vorschaubilder für Ihre Fotos. Hilfreich ist auch der "Instant Upload": Diese Funktion überwacht permanent einen bestimmten Ordner. Sobald eine neue Datei auftaucht - wenn Sie etwa ein Foto schießen -, wird es auch sofort bei Dropbox hochgeladen. Die einzige Einschränkung in der kostenlosen Version betrifft Dateigrößen, denn mehr als 10 MB darf eine Datei nicht groß sein. Die Pro-Version schafft aber Abhilfe.