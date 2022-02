Welches Team wählen Sie? Intel oder AMD?



Mainboards sind wählerisch, wenn es darum geht, mit wem sie zusammen arbeiten sollen. Jede Hauptplatine funktioniert nur mit den Prozessoren von den Herstellern, für die sie konstruiert und gebaut wurde.



Deshalb müssen Sie im Vorfeld überlegen, welchem Hersteller Sie den Vorzug geben: Intel oder AMD? Dabei geht es natürlich nicht nur um rein technisch basierte Auswahlkriterien, sondern auch um Ihr für die CPU verfügbares Budget.



Sie sind Gamer mit hohen Ansprüchen an die Hardware? Dann raten wir Ihnen zu AMD. Der Ryzen 5000 von AMD steht zur Zeit für ein Gaming ohne Limit. Er besitzt bis zu 16 Kerne, 32 Threads, bis zu 72 MB Cache und eine Taktrate, die im Hochleistungsbereich bis auf 4,9 GHz hochschalten kann! Diese Technik hat ihren Preis. Der Core i5-11400 und der i5-11600K von Intel werden im Gegenzug als genialer Preisleistungstipp unter Gamern kommuniziert.



Qualitativ gesehen hat AMD auch in Sachen Multicore die Nase vorne. Die Anzahl der Kerne in Ryzen-5000-Chips oder Ryzen Threadripper kann bis zu 64 betragen, da kann Intel nicht mithalten.



Ein Argument für Intel: Thunderbolt. Intel hat diese IT-Technologie mit auf den Weg gebracht, allein schon deshalb ist Thunderbolt auf den meisten Boards von Intel integriert. Nur wenige Motherboards von AMD unterstützen das Schnittstellen-Protokoll Thunderbolt.



Die Wahl der Anschlüsse sollte gut überlegt getroffen werden. Wie viele Audio- oder USB-Anschlüsse stehen auf Ihrer Wunschliste? Neben Thunderbolt stehen auch USB-C oder ein im Motherboard fest verbauter HDMI-Anschluss zur Wahl.

Welche Mainboard-Größe passt zu Ihren Hardwareplänen?



Die gängigsten Größen, also Formfaktoren sind ATX, M-ATX und ITX. Jede einzelne Motherboard-Größe hat ihre Vor- und Nachteile und ist jeweils für bestimmte Anwendungsbereiche konzipiert und am besten geeignet.



Die Wahl der meisten User fällt auf den Formfaktor ATX, er bietet das beste Verhältnis in Sachen Preis und Leistung und besticht auch mit seiner Kompatibilität mit der Mehrzahl der Systemelemente.



Der Formfaktor Mini-ITX steht für eine kompakte Größe. Wenn Sie nur einen überschaubaren Platz zur Verfügung haben oder Ihren PC öfter mal transportieren, dann sollten Sie zu einem Mainboard in Mini-ITX greifen.



Allerdings kostet in diesem Falle weniger mehr, denn in der Relation zum Funktionsumfang müssen Sie für die Mini-Version Ihr Budget mehr belasten, als für den Kauf einer "normalen" Größe. Auch müssen Sie Abstriche machen, was die Anzahl der PCI-Steckplätze angeht. Und auch die zur Verfügung stehenden RAM-Slots ist in der Regel auf zwei begrenzt.



Wenn Ihnen Mobilität und das Sparen von Platz besonders wichtig sind und es auf Ihrer Liste nicht ganz oben steht, zusätzliche Speicher-, Grafik- oder Soundkarten in Ihren PC zu verbauen, dann sind Sie bei Mini-ITX genau richtig!

Und das Problem mit der Kühlleistung beim Mini-Faktor?



In der Relation zur Größe ist die VRM-Kühlleistung des Asus ROG Crosshair VIII Impact mit dem Chipsatz X570 von AMD sehr gut!



Doch wir wollen nicht verschweigen, dass die Kühlleistung im Allgemeinen beim Formfaktor Mini-ITX im Vergleich zu anderen Hauptplatinengrößen geringer ausfällt. Das liegt in der Natur der Sache, da einfach der Platz für zusätzliche Lüfter oder andere Kühlkörper fehlt.



M-ATX beziehungsweise der Formfaktor Micro-ATX beschreitet den goldenen Mittelweg, wenn es um Größe und Können geht.



Auf einem High-End-Level befinden sich die größeren E-ATX-Motherboards, ihr Funktionsumfang ist episch und das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Für eine Hauptplatine aus diesem Bereich, wie zum Beispiel die Gigabyte Z590 Aorus Xtreme, muss das Budget schon recht großzügig bemessen sein. Dafür bekommt man aber auch ein Motherboard mit einer professionellen Performance!

Beim Kauf schon an die Zukunft denken!



Sie sollten bei der Kaufentscheidung die Optionen zum Upgraden der jeweiligen Motherboards nicht außer Acht lassen. So ist es zum Beispiel möglich, mit einem recht aktuellen Chipsatz wie zum Beispiel dem X570 die Ryzen-3000-CPU auf einen 5000-Chip upzugraden.



Nicht in jedem Fall ist eine Aufrüstung im Bereich des Möglichen, AMD und auch Intel haben im Zuge der Neueinführung von Chips auch gleich neue Motherboards eingeführt. Höchstwahrscheinlich werden auch die Core-Chips von Intel und die Ryzen-5000 von AMD ersetzt werden durch die kommende Chip-Generation.

Das Einbinden des Motherboards in das heimische Netzwerk



Bei höchsten Ansprüchen im Bereich Vernetzung sollten Sie ein Motherboard wählen, welches das erweiterte 10-GB-Ethernet unterstützt. Wenn Sie bereits beim Kauf auf dieses Detail achten, sparen Sie sich den Kauf einer Erweiterungskarte zu einem späteren Zeitpunkt. Die Unterstützung von Ethernet hat natürlich ihren Preis, genau wie aktueller WLAN-Standards. Die kostengünstigste Variante ist die Verbindung via Ethernet-LAN.

Wie viel Luxus brauchen Sie?



Falls Sie sehr viele USB-Anschlüsse brauchen, ein großes Netzwerk nutzen, die CPU übertakten und einige NVMe-Laufwerke verwenden, dann sollte das Luxus-Motherboard ROG Rampage VI Extreme Encore von Asus in Ihre engere Auswahl gelangen. Denn für solche Ansprüche benötigen Sie eine Hauptplatine mit High-End-Funktionen.



Möchten Sie lieber den Mittelweg gehen und eine Hauptplatine kaufen, mit der Power-Using möglich ist, die aber kein High-End-Board ist? Ein solides Mainboard aus diesem Bereich ist zum Beispiel das MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi.

Wie wichtig ist Ihnen die Ästhetik?



Eine Lichtshow die perfekt zwischen den Komponenten Motherboard, Kühler, Grafikkarte und Computergehäuse synchronisiert ist, ist eine Augenweide. Wenn Sie darauf Wert legen, dann gehört zu den Spezifikationen Ihrer Wunsch-Hauptplatine integrierte RGB-Header. Super für die Synchronisation der Lichter ist auch eine dafür konzipierte Software, zum Beispiel die Aura Sync vom Hersteller Asus.



Und ganz abgesehen von der Qualität der Lichtshows steht bei Liebhabern von Ästhetik auch die Architektur und der Stil der Computerelemente mit im Fokus.