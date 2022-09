Motorola Razr 5G (6,2 Zoll/2,7 Zoll) Mit einer Display.röße von 6,2 Zoll scheint das Razr 5G in dieser Liste fehl am Platz. Das Smartphone lässt sich jedoch kompakt zusammenklappen - allerdings anders als die alten Klapp-Handys. Motorola verbaut hier nämlich einen biegsamen Bildschirm. Die innovative Technik hat mit knapp 1.500 Euro allerdings auch ihren Preis. Dafür erhalten Nutzer immerhin außen auf dem Gehäuse noch ein zusätzliches 2,7 Zoll großes Display, eine Kamera mit 48 Megapixeln, 256 GB Speicher und einen Akku mit 2.800 mAh Kapazität.

Samsung Galaxy Z Flip (6,2 Zoll) Der Name lässt es bereits erahnen: Ähnlich wie das Motorola Razr 5G besitzt auch das Samsung Galaxy Z Flip ein faltbares Display. Auf einen zweiten Bildschirm müssen Nutzer allerdings verzichten. Dafür ist Samsungs Smartphone jedoch auch rund 100 Euro günstiger und bietet ebenfalls die Performance eines modernen Flaggschiffs. Zudem gefällt uns die Optik sogar noch etwas besser als bei der Alternative von Motorola.

Google Pixel 5 (6 Zoll)



Bei einer Bildschirmdiagonale von 6 Zoll schafft es das Pixel 5 noch gerade so in unsere Rangliste, auch wenn es nicht klappbar ist. Für einen Preis um 600 Euro erhalten Käufer ein modernes Smartphone mit Android 11 und 5G. Die minimalistisch anmutende Optik passt perfekt zu einem Mobiltelefon, das auf Schnickschnack verzichtet und sich dafür auf das Wesentliche konzentriert. Dazu gehören eine ausgeprägte Benutzerfreundlichkeit und eine gute Kamera. Auch der Akku hält erfreulich lange durch - was bei der Pixel-Serie ja nicht immer der Fall war. Superschnelle Updates sind hingegen wie gewohnt bei Smartphones von Google ein wichtiges Kaufargument.