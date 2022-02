Die Technik: Worauf kommt es an?



Die Wahl zwischen intern und extern sowie HDD und SSD ist gefallen? Prima, dann geht es weiter zur internen Technik der Geräte.

Bei internen HDDs muss es sich mindestens um Modelle handeln, die SATA III unterstützen. Die allermeisten Festplatten schaffen das heutzutage, Geräte mit einem kleineren Standard sind eher die Ausnahme als die Regel. Anders sieht es aus, wenn es sich um eine SSD handelt. Auch dort steht der SATA-III-Anschluss zur Verfügung, er ist heute jedoch nicht mehr das Maß der Dinge. Festplatten, die über PCI-Express angeschlossen sind, dominieren inzwischen das Rennen nach immer mehr Übertragungsgeschwindigkeit deutlich. Der Nachteil ist auch hier der deutlich erhöhte Preis im Vergleich zu SATA-SSDs. Sind Sie Technikenthusiast, sollten Sie sich die PCI-Express-Varianten näher anschauen. Der durchschnittliche Verbraucher fährt auch mit den SATA-Varianten noch gut.



Eventuell wichtig ist auch der Blick auf die Lebensdauer. Die Flash-Speicherzellen in SSDs lassen sich nicht beliebig oft beschreiben - irgendwann sind sie einfach kaputt. Die Hersteller geben hier den TBW-Wert an: Tera Bytes Written. Die Zahl gibt an, wie viele Terabytes an Daten auf die Festplatte geschrieben werden dürfen, bevor sie wahrscheinlich den Geist aufgibt. Analog dazu existiert auch der MTBF-Wert (auch bei normalen HDDs), der angibt, wie viel Zeit im Durchschnitt bis zu einem Defekt vergeht (Mean Time Between Failures). Keine Angst: Privatanwender werden in den allermeisten Fällen weder die Lebensdauer einer HDD noch die einer SSD jemals bis zum Ende strapazieren.



Ein wenig verwirrend ist die Situation bei externen Festplatten aufgrund des USB-Anschlusses. Vormals existierten nur USB 2.0 und USB 3.0, seit einiger Zeit treiben jedoch auch USB 3.1 Gen. 1 und USB 3.1 Gen. 2 ihr Unwesen. Gen. 1 bedeutet nichts anderes als einen ganz normalen USB-3.0-Anschluss, während nur Gen. 2 ein "echtes" USB 3.1 ist. Der große Vorteil daran ist die Übertragungsgeschwindigkeit von etwa 10 Gbit/s, was die doppelte Menge im Vergleich zu USB 3.0 darstellt. Verwirrend? Stimmt, an diesem Chaos beißen sich auch Kenner der Materie die Zähne aus. Warum USB-Schnittstellen für den Endanwender derart kompliziert beziffert werden, wissen wahrscheinlich nicht einmal die Verantwortlichen selbst.