Hinzufügen neuer Kontakte in Whatsapp



Das Hinzufügen neue Kontakte in Whatsapp ist so nicht möglich. Hierzu benötigen Sie das Adressbuch auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Anstelle eines eigenen Kontaktverzeichnisses nutzt Whatsapp ganz einfach die Kontakte des Adressbuchs auf dem Gerät. Sie müssen also das Adressbuch öffnen, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Wechseln Sie also bei Android zur "Kontakte"-App und auf dem iPhone oder iPad zum Reiter "Kontakte" der "Telefon"-App. Hier können Sie einen neuen Kontakt erstellen.



Nachdem Sie nun Whatsapp geöffnet und den Reiter "Chats" ausgewählt haben, müssen Sie unter Android unten rechts beziehungsweise unter iOS oben rechts das "Neuer Chat"-Symbol antippen. Der neue Kontakt sollte jetzt bei den Whatsapp-Nutzern Ihres Adressbuches erscheinen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie nun in Android links oben auf das Menü-Icon tippen und dann die "Aktualisieren"-Funktion auswählen. Unter iOS gibt es keine solche Option.

Wenn in den Whatsapp-Kontakten ein paar Namen fehlen



Es kann unter Android durchaus vorkommen, dass Sie die Kontakte-Liste aktualisieren, bestimmte Kontakte aber trotzdem nicht in der Liste auftauchen. Dies könnte vielleicht daran liegen, dass Sie Whatsapp nicht gestattet haben, Ihre Kontakte zu scannen. Um das herauszufinden, sollten Sie folgende Einstellung überprüfen:



Berechtigung erteilen: Auf Ihrem Android-Gerät müssen Sie zunächst zu "Einstellungen > Apps" oder "Einstellung > Anwendungen" gehen. Anschließend wählen Sie "Berechtigungen". Jetzt müssen Sie nur noch den Punkt "Kontakte" aktivieren, falls Sie das noch nicht getan haben. Whatsapp sollte jetzt anständig funktionieren.

Taucht der gewünschte Kontakt noch immer nicht in Whatsapp auf, müssen wir zu radikaleren Maßnahmen greifen:



Mit Google erneut synchronisieren: Gehen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone zu "Einstellungen > Konten (&Synchronisation) > Whatsapp". Hier sehen Sie, ob Ihr Whatsapp schon einmal über Ihren Google-Account synchronisiert wurde und wann die letzte Synchronisation stattfand. Indem Sie auf eine angezeigte Info tippen, gelangen Sie zu der jeweils verfügbaren Einstellung. Über das Menü-Icon oben rechts oder unten rechts - je nach Hersteller des Smartphones - erreichen Sie die den Menüpunkt "Konto entfernen". Sie brauchen aber keine Angst zu haben, dass Ihre Whatsapp-Installation "entfernt" wird. Das Entfernen betrifft nur die Synchronisation mit Google. Nachdem Sie die Synchronisation entfernt haben, müssen Sie Ihr Android-Gerät neu starten und Whatsapp erneut hinzufügen. Gehen Sie hierzu nach "Einstellungen > Konten (&Synchronisation)". Danach muss die Synchronisation aktiviert werden.

Löschen von Kontakten aus Whatsapp



Beim Löschen von Kontakten verhält es sich ähnlich wie beim Hinzufügen von Kontakten: Sie löschen den Kontakt nicht in Whatsapp, sondern im Adressbuch des Geräts. Gehen Sie also in Ihrem Adressbuch zu dem Kontakt, den Sie löschen möchten, und entfernen Sie ihn. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es sich beim zu löschenden Kontakt tatsächlich um den Kontakt handelt, den Sie aus Whatsapp löschen möchten, müssen Sie nur den Chat der betreffenden Person aufrufen. Sie können auch einen Chat mit ihr starten. Wenn Sie oben auf den Kontakt tippen, erscheint die Infoseite des betreffenden Kontakts.



Android: Indem Sie rechts oben im Menü auf den Punkt "Im Adressbuch anzeigen" tippen, löschen Sie ganz einfach den Kontakt. Vergessen Sie aber nicht, danach die Liste in den Whatsapp-Kontakten wieder zu "aktualisieren". (Näheres siehe oben).



iOS: Mit einem Tipp rechts oben auf "Bearbeiten", werden Sie direkt zum betreffenden Eintrag im Adressbuch geführt.

Löschen aller Whatsapp-Nachrichten von einer Person



Wenn Sie einen Kontakt löschen, verschwinden dadurch nicht mit einem Schlag sämtliche Spuren in Whatsapp. Nach dem Löschen des Kontakts bleibt noch der Chat-Verlauf mit dieser Person zurück. Dieser ist separat zu löschen.



Android: Markieren Sie den entsprechenden Chat, indem Sie länger auf den Chat tippen. Tippen Sie anschließend oben auf das Mülleimer-Symbol. Danach müssen Sie den Löschvorgang noch bestätigen.



iOS: In der Chatliste links oben müssen Sie "Bearbeiten" wählen und anschließend den gewünschten Chat markieren. Danach müssen Sie rechts unten auf "Löschen" tippen.

Obwohl ich einen Whatsapp-Kontakt gelöscht habe, schreibt er mir weiterhin. Ist es möglich, Whatsapp-Nutzer zu blockieren?



Sollte eine unerwünschte Person Sie weiterhin kontaktieren, sollten Sie diese Person blockieren beziehungsweise sperren. Erreichen Sie Chats von unbekannten Telefonnummern, haben Sie oben immer die Möglichkeit, über entsprechende Buttons die Nummer zu blockieren oder zu Ihrem Adressbuch hinzuzufügen. Um das Chatprofil anzuzeigen, können Sie auch auf die Telefonnummer oben im Chat tippen. Jetzt können Sie nach ganz unten wischen und "Blockieren" beziehungsweise bei iOS: "Kontakt blockieren" auswählen.