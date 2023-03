Nach der Übernahme von Primephonic bringt Apple Music nun eine eigene App für klassische Musik an den Start. Neben hoher Klangqualität soll es eine Suche geben, die für Klassikhörer maßgeschneidert ist. Für die App muss man allerdings Abonnent von Apple Music sein.

Apple bringt eine neue App für klassische Musik an den Start. Apple Music Classical wird ab dem 28. März 2023 im App Store von Apple verfügbar sein. Bereits jetzt kann sie dort vorbestellt werden. Wer die App herunterladen will, muss allerdings Abonnent von Apple Music sein. Innerhalb des Dienstes ist sie aber kostenlos.

Zunächst gibt es Apple Music Classical nur für iPhone-Modelle mit iOS 15.4 oder neuer. Für Android soll die App aber auch bald verfügbar sein. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Den "weltgrößten Katalog mit klassischer Musik" verspricht Apple in einer Pressemitteilung. Mehr als fünf Millionen Aufnahmen soll es dort geben - darunter "Tausende exklusive Alben". Dazu kommen laut Apple noch Hunderte kuratierte Playlists. Laut eigener Aussage arbeiten die Macher der App dafür "mit den bedeutendsten Klassik-Künstler:innen und den renommiertesten Institutionen für klassische Musik der Welt" zusammen.

Hochauflösende, verlustfreie Soundqualität

Nicht nur mit der Masse von Werken klassischer Musik wirbt Apple. Auch die Klangqualität preist der Tech-Gigant an. Die Audioqualität soll hochauflösend und verlustfrei sein, die Werte liegen demnach bei bis zu 192 kHZ Samplingrate und einer Auflösung von 24 Bit.

Einzelne Werke sind auch in immersivem 3D verfügbar. Die Zahl dieser Aufnahmen geht laut Apple ebenfalls in die Tausende.

Suche für Klassikfans maßgeschneidert

Die Suche nach Titeln wird in Apple Music Classical speziell an Bedürfnisse von Klassikfans ausgerichtet. Anders als in anderen Genres kommt es den Hören hier stark auf spezielle Aufnahmen an, auf Orchester, Dirigenten oder Solisten. Um eine gute Suche sicherzustellen, verspricht Apple hier "vollständige und genaue Metadaten" zu jedem Werk.

Ergänzend gibt es redaktionelle Anmerkungen zu den Künstlern, wie Biografien oder Beschreibungen von wichtigen Werken. Als visuellen Reiz wurden exklusive Porträts klassischer Komponisten via iMac angefertigt.

Apple hatte 2021 den Streamingdienst Primephonic übernommen, der ebenfalls auf klassische Musik spezialisiert war. Mit einem Klassik-Ableger von Apple Music war somit zu rechnen.