Diese Trends werden die Pandemie überdauern

Arbeitswelt



Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt umgewälzt. Rund ein Viertel aller Berufstätigen in Deutschland ist seit März 2020 in das Heimbüro gewechselt, das sind 10,5 Millionen Menschen. Weitere 20 Prozent (8,3 Millionen Personen) sind mindestens einen Tag der Woche von zu Hause aus tätig, wie aktuelle Erhebungen des Digitalverbands Bitkom zeigen. Diese neue Flexibilität dürfte erhalten bleiben, darin sind sich zahlreiche Experten einig. Manche von ihnen, Zukunftsforscher Andreas Reiter aus Wien etwa, denken sogar, dass Videokonferenzen erst der Anfang sind.



Reiter glaubt, die Pandemie beschleunige lediglich Prozesse, die ohnehin auf dem Weg sind, beispielsweise die Digitalisierung. Videokonferenzen bezeichnet er daher als "Brückentechnologie", die schon bald durch Virtual Reality und Hologramme ersetzt werden könne. Seine Prognose: "Das können wir uns jetzt noch schwer vorstellen. Ich hoffe, dass wir uns in fünf Jahren wieder so treffen wie gewohnt, analog und mit Handschlag. Wir können uns aber auch digital treffen, was manchmal aus Zeit- oder Distanzgründen ja durchaus von Vorteil sein kann."