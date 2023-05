Passen die Deutschen und Humor zusammen?

Manchmal tut eine keine Reise gut. Zum Beispiel eine Deutschlandreise mit Humor. Was nun wiederum für viele spontan etwas widersinnig klingen mag: Die Deutschen und Humor? Sind das nicht natürliche Gegensätze? Tatsächlich passen die beiden sogar ganz wunderbar zusammen. Und wer das nicht glaubt, dem sei mal wieder ein Abstecher zu dem erfolgreichen Instagram-Account "Deutsche Dings" ans Herz gelegt.

Deutsche Markenzeichen mit zeitlosem Humor

Dort können wir uns an all das erinnern, was typisch deutsch ist. Sei es bei Persönlichkeiten, Tieren, Essen oder Fernsehprogramm. Und auch wenn es den Account nun schon eine Weile gibt und manche seiner typischen deutschen "Markenzeichen" wie der Wendler inzwischen noch dubioser geworden sein dürften, ist der Lacheffekt beim Stöbern einfach inklusive. Was nicht nur an den oft zeitlosen Eigenheiten von uns Deutschen liegen dürfte. Sondern auch am ebenso zeitlosen wie lustigen Vergleich der "Deutsche Dings" mit internationalen Stars, Show-Formaten, Festivals oder kulinarischen Spezialitäten.

Typisch deutsch in allen Facetten

Als Deutscher ertappt und lustig durch den Kakao gezogen, fühlt man sich jedenfalls bei recht vielen Posts: Desinfektionsmittel als "Deutsche Goldrausch", der Bierkönig als "Deutsche Kolonie", das Nibelungenlied als "Deutsche Game of Thrones" oder die DLRG als "Deutsche Baywatch". Nicht zu vergessen unsere "Deutsche Beyoncé" namens Helene Fischer, die Wollnys als "Deutsche Kardashians" und die Mainzelmännchen als "Deutsche Minions". Und wie könnte man schließlich das Oktoberfest schöner veräppeln, als es "Deutsche Coachella" zu nennen?