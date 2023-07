Elon Musk (52) geht nun auch dem bekannten Twitter-Vogel an den Kragen. Wie der Milliardär bekannt gab, wird das ikonische, hellblaue Logo bald der Vergangenheit angehören. Das Tier wird aller Voraussicht nach durch ein stilisiertes X ersetzt werden - der bevorzugte Buchstabe von Musk. Das kündigte der Twitter-Boss selbst per Tweet auf seinem Kurznachrichtendienst an. "Und bald werden wir zum Twitter-Logo Adieu sagen und, schrittweise, zu allen Vögeln", schrieb Musk.

Später fügte er hinzu, dass wenn bereits heute Abend jemand ein gutes X-Logo postet, er es morgen schon weltweit live schalten werde. Auch von der gewohnten Farbe Hellblau sollten sich die noch übriggebliebenen Twitter-User verabschieden. Musk will auch dies abschaffen und durch Schwarz ersetzen. In einem Twitter-Audiochat bestätigte Musk laut US-Medienberichten außerdem sein Vorhaben. Er werde das Logo ändern, dies hätte "schon vor langer Zeit geschehen" sollen.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds