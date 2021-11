Gegen die beißende Kälte: Diese Gadgets halten warm

Der Winter hält Einzug in Deutschland und mit ihm die beißende Kälte. Dazu fallen vielerorts die Weihnachtsmärkte aus, an denen man sich sonst bei Glühwein und Bratwurst wärmen kann. Damit trotzdem niemand frieren muss, hier eine Reihe praktischer Wärme-Gadgets für den Winter.

Vor der Tür sind die Zeiten vorbei, in denen man seine Handschuhe ausziehen musste, um sein Smartphone zu bedienen. Spezielle Beschichtungen für die Fingerkuppen machen es möglich. 15 bis 20 Euro kosten Handschuhe von Achiou, GliderGloves oder Unigear. Wer zusätzliche Hitze braucht, findet in Handwärmern sein Glück, etwa von OCOOPA oder infray. Ab rund 25 Euro bekommt man von diesen Herstellern eine Power Bank mit bis zu 10.000 mAh, die Hitze abstrahlt.

Für die Füße

An Menschen, die mit kalten Füßen zu kämpfen haben, ist ebenfalls gedacht. Beheizbare Einlegesohlen für die Schuhe gibt es bereits ab 30 Euro, allerdings lassen die günstigsten Modelle in Sachen Komfort zu wünschen übrig. Ab etwa 60 Euro verfügen die meisten Heizsohlen über eine Fernbedienung, die 150 Euro teure Variante von Vulpés lässt sich via Bluetooth auch per Smartphone steuern.