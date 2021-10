Halloween-Stimmung: Besonders gruselige Seiten im Netz

Am 31. Oktober ist wieder Halloween. Mit diesen Webseiten können sich Freunde des gepflegten Grusels bereits auf die Nacht des Horrors einstimmen.

An Halloween feiern viele wieder eine Nacht voller Gespenster, Monster, Hexen und Skelette. Das Fest des Grusels und Grauens am 31. Oktober ist mittlerweile auch in Deutschland wohl beliebter denn je. Mit diesen Webseiten können sich Horror-Fans schon einmal darauf einstimmen. Aber Vorsicht, die Seiten sind nichts für schwache Nerven!