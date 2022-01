Heiß, schwarz und lecker! Die besten Apps für Kaffeeliebhaber

Dient ein Espresso als Grundlage für das Kaffeegetränk, lohnt sich ein Blick in den "Espresso Coffee Guide" ( Android ) . Die App ist simpel und übersichtlich gehalten und schlüsselt auf den ersten Blick die Mengenverhältnisse der Zutaten als Schaubild auf. Auch in den Apps " Tchibo", "Coffeely" ( Android / iOS ), "Coffee Recipes" ( Android ) oder "Coffee Drinks" ( Android ) finden sich Rezepte und Inspiration für die eigenen Kaffeevorlieben.

Schaumkunst für Anfänger und Fortgeschrittene

Milchschaum so in die Tasse zu kippen, dass kleine Kunstwerke entstehen, wurde in den letzten Jahren immer mehr zum Trend. Kaum ein Barista beherrscht nicht zumindest die Grundlagen der "Latte Art". Mehrere Apps nehmen sich der Schaumschlägerei an: Die App "Latte Art: Home Learning" ( Android) klärt über die Basics auf und richtet sich vom Anfänger bis an den Profi. Wer dagegen lediglich nach Inspiration für Milchkunst sucht, kann in den Galerien der weniger bekannten Apps "Latte Art" ( Android) oder "Latte art design ideas" ( Android) stöbern. Den genannten Apps ist gemein, dass sie kostenlos und ohne Anmeldung verfügbar sind.