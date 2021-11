Im Netz oder per App: Mitfahrgelegenheiten finden

Zum 12. Dezember erhöht die Deutsche Bahn ihre Preise, der Spritpreis klettert in immer neue Höhen und viele Strecken sind für das Fahrrad zu weit. Zum Glück gibt es im Netz fast so viele Anbieter von Mitfahrgelegenheiten wie Gründe, sie zu nutzen. Das sind die am häufigsten genutzten Angebote.

BlaBlaCar

Das vom französischen Unternehmen Comuto betriebene Portal " BlaBlaCar.de" ist noch immer das mit der größten Userzahl. In Deutschland könnte es manchen noch als " mitfahrgelegenheit.de" bekannt sein: Bis zur Übernahme der Franzosen 2016 war das Angebot kostenfrei, seit 2018 verlangt " BlaBlaCar" eine Gebühr von vier beziehungsweise sechs Euro für Wochen- oder Monatsabonnements. Am Prinzip hat sich dagegen kaum etwas verändert: Über die Webseite oder die App Strecke und Datum suchen, Angebot finden, sich mit der Fahrerin oder dem Fahrer verabreden und einsteigen. Bezahlt wird anschließend bar oder per Überweisung, das legt der Fahrer fest. Weil es jedoch Kritik am Bezahlsystem und der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten der Plattform gibt, haben sich in den vergangenen Jahren Alternativen formiert.