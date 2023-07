Am 6. Juli ist wieder der internationale Tag des Kusses. Diese Liebesbekundung kann eine App nicht ersetzen - in vielen anderen Bereichen gibt es aber Helfer.

Der internationale Tag des Kusses am heutigen 6. Juli ist natürlich die perfekte Gelegenheit, um seinem Partner oder seiner Partnerin einen dicken Schmatzer aufzudrücken. Auch wenn das Smartphone heutzutage viele Aufgaben übernehmen kann, so kann es kein Ersatz für körperliche Zuneigung sein. Es gibt aber Apps, die speziell auf Pärchen ausgerichtet sind - und die dabei helfen sollen, Beziehungen zu stärken.

Liebe statt Stress

Die App "Myndpaar" für iPhones und Android-Geräte soll Einzelpersonen und Pärchen in ihren Beziehungen helfen. Paare sollen per App etwa lernen, wie sie ihre Kommunikation verbessern oder wie sie zusammen Krisen meistern können. Die App an sich ist kostenlos. Abos gibt es per In-App-Kauf, die Kosten für die unterschiedlichen Angebote beginnen bei rund 15 Euro.

Im App Store und bei Google Play verspricht die App "Paired" sogar gleich vollmundig "mehr Liebe, weniger Stress" und soll Partner einander näherbringen. Nutzerinnen und Nutzer bekommen täglich eine Frage gestellt, die von beiden beantwortet werden soll. Daneben gibt es unter anderem Spiele, um sich noch besser kennen zu lernen. Auch diese kostenlose App finanziert sich über In-App-Käufe.

Liebe als Evergreen

Wie bei einer Pflanze soll die iOS- und Android-App "Evergreen" Paaren dabei helfen, zusammen zu wachsen und eine bleibende Beziehung aufzubauen. Nutzerinnen und Nutzer sollen neue Seiten an ihren Partnern entdecken und sich besser gegenseitig verstehen können. Dabei sollen neben täglichen Fragen auch Experten-Tipps helfen. Die Grundversion ist abermals kostenlos, In-App-Käufe gibt es je nach Plattform ab rund zehn oder elf Euro.

"Between" für iOS und Android sieht sich als App für Menschen in einer liebenden Beziehung. Paare können über das Programm miteinander chatten, Fotos und Videos oder Notizen teilen oder auch einen gemeinsamen Terminkalender führen. Auch diese App ist grundsätzlich kostenlos, bietet aber In-App-Käufe.

Die aktuell nur für iOS erhältliche und kostenlose App "Happy Love" bietet ebenso Paar-Funktionen wie Fotoalben und Spiele. Auch im Alltag soll die App daneben unter anderem behilflich sein, mit geteiltem Terminkalender, Einkaufslisten und einem Haushaltsbuch. In-App-Käufe reichen aktuell von rund einem Euro bis knapp 24 Euro.