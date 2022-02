Oberflächen Wie auch bei den anderen Komponenten eines Notebooks sollte auf harte Hilfsmittel wie manche Bürsten oder dergleichen verzichtet werden, um Kratzer zu vermeiden. Bestenfalls kommt etwa ein Mikrofasertuch zum Einsatz. Bei einer hartnäckigeren Verschmutzung können Verbraucher auch einen geeigneten Kunststoffreiniger sparsam verwenden oder ein leicht befeuchtetes Tuch. Dabei sollte man darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die unterschiedlichen Öffnungen des Laptops fließt. Im schlimmsten Fall könnte es sonst später womöglich zu einem Kurzschluss kommen.

Lüfter Um den Lüfter reinigen zu können, muss das Notebook in den meisten Fällen geöffnet werden beziehungsweise entsprechende Abdeckungen müssen entfernt werden. Auch dies sollte vorsichtig geschehen, damit beim Entfernen nicht etwa Teile abbrechen. Auch sollten Nutzer sich merken, wie das Gerät wieder richtig zusammengesetzt wird. Mit feinen Wattestäbchen können Verbraucher dann den Staub vom Lüfter entfernen. Entsprechende Lüftungsöffnungen am Laptop sollten ebenfalls gereinigt werden, damit die warme Luft während der späteren Nutzung des Geräts ungehindert entweichen kann.

Akku



Datenmüll auf der Festplatte sollte ebenso in regelmäßigen Abständen entfernt werden. So schaufeln Nutzer nicht nur wieder mehr Platz für wichtige Dateien frei, auch die Performance kann unter Umständen verbessert werden. Hierzu bieten sich Software-Helfer wie der "WinOptimizer" von Ashampo oder der "Ccleaner" an.