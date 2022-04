Wem ein Inhalt auf Netflix besonders gut gefällt, kann künftig gleich zwei virtuelle Daumen dafür nach oben halten. Aber wofür dient diese Neuerung?

Den weltweiten Netflix-Usern wird mit sofortiger Wirkung ein neuer Bewertungsbutton spendiert. Konnte bislang nur mit "Nichts für mich" ein Daumen nach unten und mit "Gefällt mir" ein Daumen nach oben gegeben werden, besteht nun die zusätzliche Option, zwei Daumen virtuell in die Höhe zu recken. Während der Doppel-Daumen in Englischen für "Love This!" steht, ist er hierzulande mit einem "Super!" gekennzeichnet.

Wofür der Extraknopf? In der dazugehörigen Pressemitteilung heißt es, der Streamingservice wolle auf diese Weise noch schneller und präziser den jeweiligen Geschmack der Nutzerinnen und Nutzer erfassen. Wer eine Serie oder einen Film mit einem "Super!" statt eines bloßen "Gefällt mir" versieht, erhalte so bessere Chancen, dass das Profil sinnvoll personalisiert wird und somit in Zukunft noch passendere Vorschläge unterbreitet werden können.

Erst der Anfang?

Der doppelte Daumen hoch sei die erste Anpassung des Bewertungssystems seit fünf Jahren, zitiert die Branchenseite "TechRadar" einen Sprecher des Unternehmens. Und offenbar ist es erst der Anfang einiger Änderungen, die für 2022 geplant sind: "Wir wollen in diesem Jahr wirklich mehr Möglichkeiten zur Personalisierung vorstellen. Ihr werdet von uns in diesem Bereich und in diesem Jahr noch sehr viel zu sehen bekommen", so der Netflix-Mitarbeiter.