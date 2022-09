ebay Kleinanzeigen könnte so wunderbar sein: Jemand hat etwas zu verkaufen oder zu verschenken, andere suchen genau diesen Gegenstand und schon sind beide Seiten glücklich. Was früher der Flohmarkt oder der Anzeigen-Teil in der Zeitung war, hat sich schon längst ins Internet verlagert.

Doch die Wahrheit ist nicht ganz so idyllisch: ebay Kleinanzeigen hat sich zu einem Tummelplatz von Endlos-Verhandlern, dreisten Bietern und teilweise auch üblen Beschimpfern entwickelt. Einige beachten nicht einmal die Grundregeln zwischenmenschlicher Kommunikation, wie etwa eine einigermaßen höfliche Begrüßung oder ein Mindestmaß an Höflichkeit. Klicken Sie sich durch die Instagram-Galerie und lachen Sie mit!

Das sind die verrücktesten ebay Kleinanzeigen:

Der Instagram-Account @kleinanzeigenfails sammelt die lustigsten, krassesten und unglaublichsten Erlebnisse bei ebay Kleinanzeigen. Neben bewusst spassigen Anzeigen findet man unter den Postings auch immer wieder Unterhaltungen zwischen Verkäufern und Interessenten, die einen sprachlos zurücklassen.