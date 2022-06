Vorsicht bei Links Gegenüber Links sollten Nutzer Vorsicht walten lassen. Links in SMS' oder E-Mails sollte man an besten gar nicht anklicken. Wenn doch, dann nur unter den Einsatz eines sicheren und anonymen Browsers wie dem TOR-Browser. Ein speziell auf Privatsphäre und Anonymität ausgerichtetes Betriebssystem wie Tails ist ebenfalls eine Option. Weniger genutzte Browser wie Firefox sind geläufigeren Browsern wie Google und Safari vorzuziehen.

Sysdiagnose durchführen



Eine Systemdiagnose kann die Spionagesoftware entdecken und Angriffe nachweisen. Bei iPhones neuerer Genration müssen Besitzer dafür die beiden Lautstärketasten gedrückt halten und gleichzeitig auch den Einschaltknopf drücken. In Sachen Android-Nutzer gibt der Sicherheitsexperte weitere Tipps in seinem Blogbeitrag. Im Falle eines Verdachts, wenn man denkt, das Gerät hätte sich mit Pegasus infiziert, dann soll man sich an einen IT-Profi wenden oder die Medien informieren. Außerdem sollte man auf ein anderes Gerät wechseln, am besten mit GrapheneOS. Da die Accounts oftmals in Verbindung zu den Telefonnummern der Smartphones stehen, sollte die Verwendung eines Messengers vermieden werden.