Sony führt am heutigen 22. Juni in Deutschland ein neues Modell für PlayStation Plus ein. Spieler haben künftig die Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Abos.

Das neue PlayStation Plus ist da. Sony hat nun auch in Deutschland sein Abo-Modell für Gamer umgestellt und führt dieses mit PlayStation Now zusammen. Was jetzt mit ihrem alten Abo passiert, wie viel Mitglieder künftig zahlen müssen und welche zusätzlichen Optionen das neue, dreistufige Modell bietet, erfahren Interessierte hier. In welche Stufen ist das neue PlayStation Plus aufgeteilt? Spieler entscheiden sich künftig für eine von drei Varianten. Sony unterteilt PlayStation Plus in ein "Essential"-, "Extra"- und "Premium"-Abo. Das "Essential"-Paket gleicht der bisherigen Mitgliedschaft. Abonnenten erhalten laut Angaben von Sony monatlich zwei kostenlose Spiele zum Herunterladen, Zugriff auf Online-Multiplayer, exklusive Rabatte und Cloud-Speicher für ihre Spielstände. Bei der "Extra"-Mitgliedschaft kommt neben den erwähnten Funktionen auch ein Spielekatalog mit PS4- und PS5-Games hinzu, der laut Sony bis zu 400 Titel umfassen soll, die Gamer herunterladen können. Mit dabei sein sollen unter anderem "Death Stranding" beziehungsweise der "Death Stranding Director's Cut", "God of War", "Marvel's Spider-Man: Miles Morales", "Horizon Zero Dawn", "Demon's Souls" und "Returnal". Das "Premium"-Abo umfasst alle Funktionen der beiden anderen Modelle und bis zu 340 weitere Spiele - darunter Titel von der ursprünglichen PlayStation, der PS2 und PSP, die als Download oder per Streaming angeboten werden, sowie originale PS3-Spiele über Cloud-Streaming. Ebenso enthalten ist ein zusätzlicher Zugriff auf PS-, PS2-, PSP- und PS4-Games über Cloud-Streaming auf PS4, PS5 und PC. Hinzu kommen zeitlich begrenzte Testversionen aktuellerer Spiele.

Wie viel kosten die unterschiedlichen Abos? Bei allen drei Abo-Modellen können Spieler zwischen monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Zahlungen wählen. Das "Essential"-Abo kostet im Monat 8,99 Euro, im Quartal 24,99 Euro und im Jahr 59,99 Euro. Das "Extra"-Paket liegt hingegen entsprechend bei 13,99 Euro, 39,99 Euro und 99,99 Euro. Für das "Premium"-Abo werden 16,99 Euro, 49,99 Euro oder 119,99 Euro fällig. Wird mein laufendes Abo übernommen? Ein noch laufendes PlayStation Plus-Abo wird automatisch in eine "Essential"-Mitgliedschaft umgewandelt. Wer zusätzlich bisher ein PlayStation Now-Abo besessen hat, wird unterdessen "Premium"-Mitglied. Mit der Umstellung beginnt Sony am 22. Juni, es kann demnach aber bis zum Ende des 23. Juni dauern, bis die Änderungen übernommen werden. "Essential"-Mitglieder können auch auf eines der anderen Modelle umsteigen. Für die restliche Zeit der laufenden Mitgliedschaft fällt dann aber entsprechend eine Gebühr an, um den Differenzbetrag auszugleichen.