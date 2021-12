Twitter-Jahr 2021: Keiner wurde häufiger genannt als Karl Lauterbach

Welche Themen und Persönlichkeiten lagen 2021 bei Twitter im Trend? Der Kurznachrichtendienst hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht. Demnach haben besonders die anhaltende Corona-Pandemie und die Bundestagswahl die Menschen bewegt. Kaum verwunderlich also, dass der neue Bundesgesundheitsminister und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58) der von deutschen Nutzerinnen und Nutzern am häufigsten genannte Twitter-User zwischen dem 1. Januar und 15. November war.

Auch bei den während dieses Zeitraums in Deutschland am häufigsten genutzten Hashtags dominieren Corona und Politik. #corona liegt auf Platz eins vor #bitcoin, #laschet, #impfung und #cdu. Dahinter folgen #btw21, #nft, #twitch, #berlin und #merkel.

Biden verbuchte mit seinem Tweet "It's a new day in America" (dt. "Es ist ein neuer Tag in Amerika."), im Rahmen seines Amtsantritts, ganze vier Millionen Likes und führt damit die Top Five der erfolgreichsten Beiträge an. Es folgen Twitter selbst, Ex-US-Präsident Barack Obama (60), Vizepräsidentin Harris und der Satire-Account @barronjohn1946.