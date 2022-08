Apple lässt sich beim Release seines neuen iPhones wie gewohnt nicht in die Karten schauen und heizt dadurch die Spekulationen um das kommende Smartphone an. Wie stark wirkt sich die Lieferketten-Krise auf den Preis aus? Mit welcher Hardware dürfen Kunden rechnen? Und, bei Apple-Liebhabern fast genauso wichtig: Wie verändert sich das Design? Das alles soll sich demnächst bei einem Event klären, aber selbst über den Termin der berühmten Apple-Keynote stehen aktuell nur Gerüchte im Raum. Was bislang über das iPhone 14 bekannt ist.

Als ziemlich sicher sehen zahlreiche Branchenseiten und -foren, dass Apple auf eine Mini-Variante seines iPhones verzichten und stattdessen auf größere Displays setzen wird. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass vier Varianten des neuen iPhone angekündigt werden: ein iPhone 14 mit 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale, ein iPhone 14 Pro mit 6,1 Zoll, ein iPhone 14 Max mit 6,7 Zoll und ein iPhone 14 Pro Max mit ebenfalls 6,7 Zoll. Für die Displays werde Apple von Samsung und LG beliefert, wie die koreanische Branchenseite "The Elec" wissen möchte. Samsung setze bei den höherpreisigen Modellen demnach auf eine neue Generation von Displays.

Weitere Gerüchte ranken sich um die Prozessoren, die im iPhone 14 zum Einsatz kommen sollen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat bereits im März getwittert, dass das iPhone 14 und 14 Max keinen neuen Chip, sondern den im iPhone 13 verbauten A15-Chip erhalten werden. Nur die beiden Pro-Modelle bekommen demnach einen neuen A16-Prozessor spendiert. Außerdem sollen demnach alle vier Modelle mit 6GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein. Der Unterschied sei, dass in den Pro-Modellen LPDDR5- statt LPDDR4-Technologie eingebaut werde.

