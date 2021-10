Windows 10: Sieben Funktionen, die jeder kennen sollte

Schnellerer Systemstart Der PC braucht immer eine gefühlte Ewigkeit, um hochzufahren? Den Vorgang kann man oft beschleunigen, indem man den automatischen Start von Programmen unterbindet, die oftmals mitgeladen werden und im Hintergrund laufen, auch wenn man sie nicht unbedingt benötigt. Im "Task-Manager" unter dem Reiter "Autostart" und in der "System Configuration" lassen sich Dienste deaktivieren.

Standard-Apps Wer mehrere Programme auf dem Computer hat, die für die gleiche Aufgabe vorgesehen sind, kann unter "Standard-Apps" auswählen, welches dieser Programme bevorzugt genutzt werden soll. So lässt sich beispielsweise festlegen, ob Firefox , Chrome oder Edge zum Standard-Webbrowser wird.

Was ist das für ein Zeichen?



Jeder weiß, wie er herkömmliche Sonderzeichen verwendet, aber was, wenn ein ausgefalleneres Sonderzeichen genutzt werden soll? Windows bietet eine integrierte Tabelle, in der übersichtlich hunderte Varianten aufgelistet werden - die "Zeichentabelle". Gesuchte Zeichen lassen sich von dort dann ganz einfach herauskopieren.