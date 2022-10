Wenn Sie regelmäßig Filmchen oder Bilder via Whatsapp erhalten, dann können Sie buchstäblich dabei zusehen, wie der Speicherplatz auf Ihrem Smartphone schwindet. Selbstverständlich ist ein direkter Zusammenhang gegeben, und wenn Sie in die Einstellungen gehen und auf "Speicher und Daten" tippen, sehen Sie, wie viele Gigabyte von den diversen Anhängen belegt werden.

Whatsapp bietet aber mittlerweile eine einfache Option an, um sich gegen dieses Problem zu wappnen. Die Dateien sind nach drei verschiedenen Gesichtspunkten klassifiziert. Die ersten beiden Rubriken zeigen jene Dateien an, die häufig weitergeleitet wurden. Zusätzlich dazu sehen Sie jene Files, die größer als fünf Megabyte sind. In der jeweiligen Übersicht finden Sie eine exakte Auflistung. Sie wählen nun einfach aus, welche Inhalte Sie nicht mehr brauchen werden, und löschen diese dauerhaft.

WhatsApp-Nachrichten automatisch verschwinden lassen - so geht's:

App auf neueste Version updaten, falls noch nicht geschehen Auf den Namen des Kontaktes/der Gruppe tippen "Ablaufende Nachrichten" auswählen Einschalten (oder ausschalten, wenn nicht gewünscht)

Alternativ dazu können Sie auch nur die Dateien aus von Ihnen definierten Chats entfernen. Sie sehen in der dritten Übersicht alle Chats und auch, welchen Umfang diese haben. Die Dateien können sowohl nach der Größe oder nach dem Datum sortiert und danach vollständig oder teilweise gelöscht werden. So können Sie innerhalb kürzester Zeit viel Speicherplatz freigeben.

