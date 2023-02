Seit einiger Zeit haben Sie in WhatsApp die Möglichkeit, personalisierte Avatare zu erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

WhatsApp wird immer wieder um neue Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten bereichert. Seit Neuestem zählen auch personalisierte Avatare dazu. Wer den Facebook Messenger oder iMessage (oder Face Time) von Apple nutzt, kennt diese Möglichkeit bereits. So ist es jetzt auch in WhatsApp möglich, ein Comic-Abbild zu erstellen. Dazu müssen Sie nicht zwingend ein Apple-Gerät besitzen - auch mit Android-Smartphones lassen sich Avatare kreieren.

Diese Avatare sind besonders in Chats beliebt, um Gefühle auszudrücken. Bereits seit einiger Zeit steht den Nutzern diese beliebte Funktion zur Verfügung. Sie können die Verfügbarkeit auf Ihrem eigenen Gerät prüfen, indem Sie nach dem Öffnen der App auf die drei Punkte tippen, die sich in der rechten oberen Ecke befinden. Hier wählen Sie "Einstellungen" aus. Beim Punkt "Konto" sollte ein Abschnitt mit der Bezeichnung "Avatar" erscheinen. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, hilft ein Update der App weiter. Wechseln Sie dazu in den App-Store Ihres Smartphones und prüfen Sie, ob ein Update vorliegt.

Wie Sie einen Avatar in WhatsApp erstellen