Berkeley Community Memory



Dieser 1972 entwickelte Dienst griff die Idee eines schwarzen Bretts auf. So hatten Anwender die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die von anderen Nutzern gelesen werden konnte. Das Konzept wurde von Efrem Lipkin, Mark Szpakowski und Lee Felsenstein entwickelt. Nutzer hatten die Möglichkeit, sich in Kalifornien an einen Fernschreiber zu begeben. Hier hatten andere Nutzer bereits eine Nachricht hinterlassen. Die Anwender konnten diese dann lesen und wiederum eigenen Nachrichten verfassen. Thematisch ging es damals unter anderem darum, wo man in Berkley gut Bagels kaufen könnte oder welche Taxiunternehmen zu empfehlen wären. Als Technik wurden ferngesteuerte XDS-940 Time-Sharing Computer genutzt, die mit dem Fernschreiber verbunden und mit einer klassischen Software ausgerüstet waren.

Platon IV



Der Begriff Platon steht für "Programs Logic for Automated Teaching Operations". Der Dienst wurde in den 60er Jahren entwickelt, erhielt aber erst 1972 ein eigenes Nachrichten-Brett. Die Idee war es, Menschen die Möglichkeit zu bieten, über große Distanzen hinweg neue Dinge zu lernen. Über das Nachrichten-Brett war es möglich, miteinander in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. 1973 kam ein eigener Multi-Nutzer-Chat hinzu. Somit kann Plato durchaus als Grundlage verstanden werden, auf die die heutigen computergestützten sozialen Netzwerke aufbauen.

Honk



1976 wurde an der Kansas Universität eine Art digitales schwarzes Brett ins Leben gerufen. Die Entwickler hießen John Borak und Alexander Barket und sie nannten ihr Projekt "Honk". Die Funktionsweise ähnelte der von Community Memory, sodass Nachrichten an einem bestimmten Rechner gelesen und hinterlassen werden konnten. Das Besondere hierbei war, dass die Nutzer sehr nah beieinander sein mussten, da der Dienst ausschließlich mit den Honeywell Computern an der Kansas Universität genutzt werden konnte.

Computerized Bulletin Board System



Ward Christensen und Randy Suess entwickelten 1978 ein erstes digitales schwarzes Brett, auf dem sich die Nutzer einwählen konnten. Somit hatten alle mit einem Computer oder einem Modem die Möglichkeit, auf das schwarze Brett zuzugreifen und es zu nutzen. Für das Schreiben und Lesen von Nachrichten wurden die klassischen Telefonleitungen genutzt.



Da Computer und Modems damals noch nicht verbreitet waren, interessierten sich vor allem Computerfans für diesen Dienst. Entsprechend waren die Themen, die auf dem schwarzen Brett besprochen wurden, irgendwie mit der Welt der Computer verbunden. Grundsätzlich wurde das Projekt sehr gut angenommen. In den 1990er Jahren war der Dienst am beliebtesten, durch das Aufkommen des Internets verlor er jedoch an Relevanz.

CompuServe Information Service



Die ersten beiden Dienste, die über die Funktion des schwarzen Brettes hinaus gingen, waren "The Source" und "CompuServe Information Service". Sie boten den Anwendern ein breites Spektrum an Möglichkeiten, das vom Verfassen von Nachrichten über das Einkaufen bis hin zur Nutzung von Datenbanken und E-Mails reichte. Auch ein schwarzes Brett war selbstverständlich im Dienst enthalten.



CompuServe entwickelte zudem den CB Simulator, der 1980 das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Hierbei handelt es sich um den ersten landesweit verfügbaren Online-Chat. Die Funktionsweise ähnelte dem Internet Relay Chat, der allerdings erst 1988 veröffentlicht wurde. CompuServe überlebte deutlich länger als The Source und wurde später von AOL geschluckt. Mittlerweile ist CompuServ zu einem einfachen Internetanbieter geworden und die ursprünglichen Dienstleistungen spielen kaum noch eine Rolle.

Usenet



Usenet brachte 1980 etwas Ordnung in die Kommunikation der Anwender. Es handelt sich hierbei nämlich um das erste System, bei dem die veröffentlichen Nachrichten bestimmten Themengruppen zugeordnet wurden. Usenet wurde von Tom Truscott und Jim Ellis entwickelt und über ARPANET an verschiedene Rechner weitergegeben. Grundsätzlich war es unmöglich, über alle erdenklichen Themen zu sprechen. Entsprechend gab es Gruppen zu Filmen, Drogen, Religion, Sex oder Politik. Der Dienst wurde sehr gut angenommen und wuchs schnell. In den 90er Jahren gehörte er zu den beliebtesten Nachrichten-Systemen überhaupt. Das sogenannte Usenet steht auch heute noch zur Verfügung, ist durch die Dominanz des WWW jedoch zu einem Spartendienst degradiert worden.

American People/Link



Auch bei American People/Link gab es eine Vielzahl an Dienstleistungen, die von E-Mail Services bis hin zu Livechats reichten. Somit kann der Dienst am ehesten mit dem Einwahlnetzwerk BBS verglichen werden. In einer Werbekampagne von 1985 wurde damit geworben, dass American People/Link einen Online-Dating-Service bieten würde. Was heute zur Normalität gehört, war damals eine revolutionäre Idee. Der Dienst hatte am Ende der 1980 er Jahre mit 5.000 Mitgliedern seine Blütezeit. 1991 wurde er endgültig eingestellt.

Quantum Link



Der Erfolg von AOL ist auf Start Quantum Link (Q-Link) zurückzuführen. Dieser Einwahl-Online-Dienst war 1985 für den Commodore 64 entwickelt worden. Die verfügbaren Dienstleistungen entsprachen denen von CompuServe. Nutzer konnten Nachrichten verfassen und lesen, einkaufen, Dateien herunterladen oder miteinander in einem Chat kommunizieren. Außerdem gab es eine Art Multiplayer-Spielemodus. Zudem wurde unter Quantum Link das sogenannte "Habitat" ins Leben gerufen und ausprobiert. Hierbei handelte es sich um ein Experiment mit virtuellen Onlinewelten. 1991 bekam Quantum Link einen neuen Namen und hieß "America Online". Die Serviceleistungen für den Commodore 64 wurden 1995 endgültig eingestellt.