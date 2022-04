Durch eine neue Funktion kann in Whatsapp direkt auf eingehende Nachrichten reagiert werden - per Emojis und der neuen Funktion Message Reactions. Sechs Emojis stehen den Nutzern dabei zur schnellen Reaktion zur Auswahl und ermöglichen das Reagieren ohne Verfassen einer neuen Nachricht.

Message Reactions ermöglicht es, in Whatsapp eingehende Nachrichten direkt zu beantworten, auch ohne eine eigene Nachricht als Antwort in der App zu verfassen. Diese neue Funktion hat hat das Team von WABetainfo per Twitter in einer Mitteilung veröffentlicht.

Die Message Reactions sollen zu Beginn der Implementierung auf sechs neue Emojis begrenzt werden, wie aus dem dazu veröffentlichten Screenshot von WABetainfo hervorgeht.

Die Reaktionen werden laut dem Blog bereits in der nächsten Beta-Version für iOS und Android verfügbar sein. Natürlich sei nicht nur die Textnachricht, sondern auch die verwendeten Emojis Ende-zu-Ende verschlüsselt, so WABetainfo im Tweet. Diese Verschlüsselung ist bei WhatsApp bereits seit einigen Jahren Standard und soll dem Datenschutz und der Privatsphäre der Nutzer Rechnung tragen.

Zweck der Message Reactions: Usern soll es ermöglicht werden, direkt nach Erhalt einer Nachricht zu reagieren. Direkt beim Öffnen der Nachricht werden die verfügbaren sechs Emojis zur Auswahl angeboten. Dabei erscheint dann das jeweils ausgewählte Symbol an der rechten Ecke am unteren Rand der Nachricht und ist so für den Absender der Nachricht sichtbar. Die Funktion soll sowohl bei Textnachrichten als auch bei Bildern funktionieren. Wann die Message Reactions für die breite Masse der Nutzer freigeschaltet werden, ist bislang noch offen.

WABetainfo selbst ist als Blog auf Neuerungen beim Messangerdienst Whatsapp spezialisiert und informiert regelmäßig über anstehende Neuerungen bei dem wohl beliebtesten Dienst aller Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer. Dabei durchsucht das Team die veröffentlichten Betaversionen der App auf neue Funktionen und veröffentlicht die Features, bevor sie in die aktuelle App-Version einfließen und aktiviert werden.