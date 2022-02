So eröffnen Sie Ihren eigenen Discord-Server



Möchten Sie Ihren persönlichen Discord-Server erstellen, so ist dies sehr einfach möglich. Klicken Sie dazu auf das gründe "+"-Symbol am linken Rand - "Server hinzufügen". Hier können Sie auswählen, ob Sie Ihren Server selbst erstellen oder dazu eine Vorlage nutzen möchten. Nun folgen Sie den Anweisungen und wählen die Optionen aus, die am besten zu der von Ihnen geplanten Community passen.

Sichere Anmeldung durch Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)



Damit sich niemand, der Ihr Passwort möglicherweise errät oder auf andere Weise erfahren hat, in Ihren Discord-Account einloggen kann, empfehlen wir, beim Erstellen eines Discord-Accounts die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Dadurch wird es Hackern erschwert, sich in Ihren Account zu hacken. Bevor Sie mit Discord starten, müssen Sie - so noch nicht geschehen - eine Authenticator-App installieren. Hierzu werden die Google-Authenticator-App oder Authy empfohlen. Diese können Sie im Apple App Store bzw. dem Google Play Store downloaden. Nach der Installation öffnen Sie Discord erneut und klicken Sie am linken Bildschirmrand auf das Einstellungen-Icon (das Zahnrad-Symbol).



Anschließend öffnen Sie auf der rechten Seite im Bereich "Passwort und Authentifizierung" auf den Punkt "Zwei-Faktor-Authetifizierung aktivieren". Dort folgen Sie den weiteren Anweisungen, mit denen Sie den 2FA-Einrichtungsprozess vollenden.

So verwaltet man Discord-Mitteilungen



Insbesondere wenn man in verschiedenen Gruppen mit vielen Teilnehmern aktiv ist, kann man schnell die Übersicht über die vielen Mitteilungen verlieren. Was Sie im Einzelnen und in welchem Umfang sehen möchten, können Sie selbst in den Einstellungen bestimmen. Hierzu scrollen Sie in Ihrem User-Konto in der linken Spalte hinunter zu den "Benachrichtigungen". In diesem Bereich können Sie festlegen, welche Arten von Nachrichten Sie erhalten möchten. Zu jedem Benachrichtigungstyp können individuelle Töne eingestellt werden.

Mehrere Discord-Server in Ordnern organisieren



Wer auf mehreren Servern mit unterschiedlichen Themenbereichen unterwegs ist, muss sich schon gut organisieren, um nicht den Überblick zu verlieren. Zu diesem Zweck ist es möglich, Server-Ordner nach Kategorien sortiert anzulegen. Einen Server-Ordner erstellt man automatisch, wenn man auf einen Server klickt und ihn per Drag & Drop über einen anderen zieht. Dann entsteht ein Ordner, dem ein eigener Name vergeben werden kann. Außerdem kann diesem Ordner eine eigene Farbe zugeordnet werden. Hierzu klickt man mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählt dann die Option "Ordnereinstellungen".

Text verbergen mit Spoiler-Tags



In Gamerkreisen tauscht man sich via Discord gerne über Cheats aus, mit denen man Spiele überlisten kann. Allerdings will nicht jeder solche Tipps in Gruppennachrichten sehen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, Textpassagen mit einem sogenannten Spoiler-Tag zu versehen. Dieser bewirkt, dass der Text erst dann sichtbar wird, wenn man darauf klickt.



Um einen Text mit einem Spoiler-Tag zu kennzeichnen, markiert man den jeweiligen Textbereich und klickt dann auf die Spoiler-Schaltfläche mit dem Augensymbol. Man kann den Spoiler-Text aber auch kennzeichnen, indem man vor und hinter dem Text die Zeichenfolge "||" platziert (das Pipe-Zeichen, dieses erzeugt man mit Alt-Gr und der "Größer/Kleiner"-Taste unten links auf dem Keyboard). Das Ganze sollte dann etwa so aussehen: "|| Dies ist ein Spoiler-Text! ||". Dies kann man übrigens auch für Spoiler-Links anwenden.

Texte in Markdown kennzeichnen



Markdown ist eine Auszeichnungssprache, mit der Texte formatiert werden können. Auch Discord unterstützt Markdown. Grundlegende Syntaxregeln sehen wie folgt aus:



- Fettdruck: **Dieser Text ist fett.**

- Unterstrichen: __Dieser Text ist unterstrichen.__

- Kursiv: *Dieser Text erscheint kursiv* und _Auch dieser Text ist kursiv._

- Durchgestrichen: ~~Mit zwei Tilden wird ein Text durchgestrichen.~~

- Blockzitat: > Dies ist ein Zitat. (Achtung: Zwischen ">" und dem Text muss ein Leerzeichen stehen!)

- Link: [Hier kommt der Linktext hinein.]

- Spoiler-Tag: ||Dieser Text erscheint erst, wenn man darauf klickt.||



Markdown-Formatierungen können auch miteinander kombiniert werden. Fette Kursivschrift sieht dann so aus: __**Fette Schrägschrift**__

Hilfreiche Tastaturbefehle



Wer nicht gerne für jede Kleinigkeit zur Maus greifen will, findet in Discord viele Funktionen mit Tastenkombinationen. Die wichtigsten Hotkeys:



- Wechsel des Discord-Servers: Strg + Alt + Pfeiltasten auf/ab

- Kanalwechsel: Alt + Pfeiltasten auf/ab

- Ungelesene Kanäle mit Erwähnungen ansteuern: Strg + Shift + Alt + Pfeiltasten auf/ab

- Discord-Server als gelesen kennzeichnen: Shift + Esc

- Stummschaltung: Strg + Umschalt + D

- Stummschaltung aufheben: Strg + Umschalt + M

- Eingehenden Anruf annehmen: Strg + Return

- Eingehenden Anruf ablehnen: Esc

- Server als gelesen kennzeichnen: Shift + Esc

- Channel als gelesen kennzeichnen: Esc

- Datei-Upload in einer Nachricht: Strg + Shift + U

- Hilfe: Strg + Shift + H



Es ist zusätzlich möglich, eigene Tastenkombinationen zu definieren. Hierzu geht man in die Einstellungen (das Zahnradsymbol), scrollt hinunter zu den Hotkeys und wählt dann "Hotkey hinzufügen".

Bildschirm freigeben, ohne Discord zu verlassen



Wenn Sie jemandem Ihren Bildschirminhalt zeigen möchten, dann starten Sie zunächst einen Video-Anruf mit der Schaltfläche mit dem Kamerasymbol. Sobald die Verbindung steht, wählen Sie im Videobereich die Schaltfläche "Bildschirmübertragung aktivieren" (das Icon mit dem Flachbildmonitor). In dem Fenster, das nun erscheint, können Sie auswählen, ob nur ein bestimmtes Programmfenster (z. B. der Webbrowser oder Word usw.) geteilt werden soll oder ob der Chatpartner den gesamten Bildschirminhalt (also den kompletten Desktop) sehen soll.



Um das Screen-Sharing zu stoppen, klicken Sie einfach erneut auf das Monitor-Symbol ("Bildschirmübertragung beenden"). Die Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner besteht weiterhin, Sie haben also noch nicht "aufgelegt"!

Gemeinsam Musik per Spotify hören



Wer mag, kann seinen Discord-Partner dazu einladen, gemeinsam Tracks aus Spotify zu hören. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass beide über ein Spotify-Premium-Konto verfügen. Discord kann mit Spotify verbunden werden, indem man in den Einstellungen "Verknüpfungen" auswählt und dort dann das Spotify-Symbol aktiviert. Dort erhält man dann Anweisungen, durch die Nutzerkonten miteinander verbunden werden. Wenn dies geschehen ist, kann man einen Titel in Spotify abspielen und im Discord-Chat auf "+" klicken, um seinem Chatpartner am Musikgenuss teilhaben zu lassen.