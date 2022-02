Einfallsreiche Reddit-Nutzer haben einen Trick veröffentlicht, mit dem die allseits eher als störend empfundenen Werbevideos auf Youtube vermieden werden können.

Sie benötigen nicht einmal einen Blocker dafür, nein, es ist ausreichend, wenn Sie die URL des Videos, das Sie gerne sehen möchten, mit einem Punkt verlängern.

Wie kann man lästige Youtube-Werbung umgehen?

Sie wechseln in den Inkognito-Modus Ihres Browsers und suchen das Youtube-Video, das Sie gerne sehen möchten.

Sobald Sie es ausgewählt haben, ergänzen Sie die URL an der letzten Stelle um einen Punkt. Das wirbelt den Server dermaßen durcheinander, dass das Video sofort - also ohne Werbeschaltung - abgespielt wird.

Mit dieser Methode entfällt nicht nur die Werbung, die Sie normalerweise am Beginn des Videos sehen, Sie vermeiden auch die Unterbrechungen in der Videomitte.

Die Zeitersparnis - so ehrlich sind wir - hält sich dabei aber natürlich in Grenzen. Wir haben die Methode getestet, und sie funktioniert - noch. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Youtube auf diesen "Lifehack" reagiert. Aber was steckt technisch dahinter?

Warum lässt sich die Werbung umgehen?

Ein paar Worte zur Erklärung: Der User, der diesen ebenso einfachen wie genialen Trick entdeckt hat, führt dazu aus, dass die Website durch den Punkt den Hostnamen nicht korrekt auflösen kann.

Zwar werden die Inhalte an das Endgerät geliefert, aber Werbeschaltungen und auch Cookies werden unterbunden.

Allerdings sollten Sie auch daran denken, dass die Werbung ein wichtiger Bestandteil von Youtube ist und erheblich zur Finanzierung der beliebten Plattform beiträgt.