Betriebssystem

WordPerfect

WordPerfect

WordPerfect

Benutzerfreundlichkeit

Betriebssystem

WordPerfect

WordPerfect

Microsoft

Word

WordPerfect

Word

LibreOffice

OpenOffice

Zu der Zeit, als MS-DOS das bestimmendeauf PCs war, dominiertevonCorporation den Markt für Textverarbeitungsprogramme. Denn in den 1980er und frühen 1990er Jahren konnteseine Konkurrenten in Sachenund Leistung mit Leichtigkeit ausstechen. Im Zuge der wachsenden Bedeutung von Windows alsverloraber den Anschluss an andere Programme. Erst nach Jahren wurde eine funktionale Windows-Version vonveröffentlicht. Allerdings waren zu dieser Zeit dessen Tastaturkürzel von Windows-Standards überschrieben worden. Dabei kursiert das Gerücht,habe in Windows versteckte APIs genutzt, umeinen Vorteil zu verschaffen. Mittlerweile findetnur noch in Nischenmärkten, wie zum Beispiel in Anwaltskanzleien Verwendung. Den Markt für Textverarbeitungsprogramme konntefür sich gewinnen, mit Ausnahme der kostenlosen Konkurrentenund