Nicht nur die Geschwindigkeit der Internetverbindung an sich ist wichtig, sondern auch die Latenz. Diese gibt an, wie schnell das Gerät auf Anfragen reagiert.

Selbst die schnellste Breitbandverbindung nützt einem nichts, wenn die Latenz äußerst lahm ist. Die Latenz ist die Geschwindigkeit, mit der das WLAN auf den Empfang von Datenpaketen reagiert. Vor allem bei Online-Multiplayer-Spielen oder der Videotelefonie wirkt sich eine hohe Latenz negativ auf die Nutzung des Internets aus.

Mit einer einfachen App lässt sich die Latenz des WLAN-Routers und des Heimnetzes ins Internet messen. Genauer handelt es sich dabei um die Fritz-WLAN-App. Diese lässt sich auf Android-Geräten ab der Version 2.10.5 und auf iOS-Geräten ab der Version 1.7.1 installieren. Die App misst allerdings nur die Latenz von Fritzbox-Routern.

So ermitteln Sie die Latenzzeit

Das Smartphone muss sich zunächst mit dem WLAN der Fritzbox verbinden. Die Latenz findet sich anschließend in dem Bereich "Informationen zu meinen Geräten" unter "Mein WLAN". Sie wird in Millisekunden (ms) angegeben. Hier zeigt die App die Latenz ins Heimnetz sowie ins Internet an. Die Latenz des Routers wird hier ebenso aufgeführt. Damit lässt sich auch herausfinden, wo sich im Haus die beste Latenz befindet. Denn die Daten werden stetig aktualisiert. Somit lässt sich auch die beste Position für den Laptop oder für andere internetfähige Geräte finden, indem man die Änderungen der Latenz im Auge behält. Für Online-Games sollte die Latenz bei höchstens 20 bis 50 Millisekunden liegen. Sollte es trotz guter Latenzwerte dennoch zu Verzögerungen kommen, dann liegt das nicht am WLAN-Router, sondern an den Servern des Spiels.

Die Latenz eines Windows-PC's lässt sich auf andere Weise ermitteln. Hierfür dient der Befehl "ping" in der Kommandozeile. Die Latenz zu einer spezifischen Webseite ermittelt man, indem man die IP-Adresse oder die Webadresse in die Kommandozeile eintippt. In der letzten Zeile findet sich schließlich der Mittelwert der Latenz. Die Latenzzeit innerhalb des eigenen Heimnetzgerätes zur eigenen Fritzbox lässt sich mittels des "ping"-Befehls zu fritz.box ermitteln.