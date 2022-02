Zugang zum Router: Die ersten drei Schritte



Falls der Zugang über WLAN und die Eingabe von 192.168.1.1 in die URL-Leiste eines Browsers nicht funktioniert, probieren Sie es zuerst über ein LAN-Kabel. Hier spielen ältere Notebooks, die noch einen RJ45-Anschluss haben, diesen Vorteil voll aus. Mit dem Kabel klappt die Verbindung oft schon wieder, in diesen Fällen war die WLAN-Verbindung aus irgendeinem Grund beeinträchtigt.



Reicht dies nicht, stimmt vielleicht die IP-Adresse nicht. Um diese herauszufinden, drücken Sie in Windows die Windows-Taste + R oder öffnen auf andere Weise die Kommandozeile. Geben Sie anschließend "cmd" ein und drücken Sie Enter. In das neue Fenster tippen Sie nun "ipconfig" und drücken erneut Enter. Alle aktuell installierten Netzwerkadapter zeigt Windows dann in einer Übersicht an. Auch die IP-Adresse des Routers werden Sie dort finden, markiert ist sie mit dem Zusatz "Standardgateway".



Jetzt haben Sie die IP-Adresse des Routers zur Hand. Öffnen Sie erneut den Browser und geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers ein. Achten Sie dabei auf die beiden folgenden Hinweise:



• IP-Adressen bestehen grundsätzlich nur aus Zahlen. Eine 1 ist also niemals ein kleines L, ein Strich oder ein I.

• Tragen Sie die IP-Adresse "roh" ein - das heißt, dass davor kein http, https oder anderweitige Zeichen stehen sollten.



Normalerweise sollten Sie nun Zugriff auf den Router haben. Will es noch immer nicht funktionieren, kann es sich um eine manuell vergebene IP-Adresse handeln. Gehen Sie dazu in das Netzwerk- und Freigabecenter in Windows. Sie finden es in der Systemsteuerung. In Windows 10 geben Sie in das Suchfeld einfach "Netzwerkstatus" ein und drücken Enter, um in die Einstellungen zu gelangen.



Dort klicken Sie nun links auf "Adaptereinstellungen ändern" und dann im neuen Fenster mit der rechten Maustaste auf die aktive Netzwerkverbindung. Im Kontextmenü entscheiden Sie sich nun für "Eigenschaften". In der neuen Liste geht es weiter zum Eintrag "Internetprotokoll Version 4", worauf Sie wieder rechtsklicken und dann "Eigenschaften" wählen. Schalten Sie dort den Eintrag "IP-Adresse automatisch beziehen" ein und wiederholen Sie dies für den Eintrag mit der DNS-Serveradresse.



Nun wiederholen Sie die Schritte für den Bezug der IP-Adresse und greifen anschließend auf den Router zu. Die Oberfläche Ihrer Routersoftware sollte Sie nun begrüßen.