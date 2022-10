Die Akkuleistung lässt nach



Infizierte Smartphones nehmen sämtliche Gespräche, die mit ihnen geführt werden, auf und versenden diese an die Hacker. Das ist selbst im Standby-Modus möglich. Auf diese Weise hören die Hacker selbst Gespräche ab, die in der Nähe eines infizierten Smartphones geführt werden. All das kostet Energie. Deswegen wird der Akku von infizierten Smartphones sehr schnell leer. Hier ist ein einfacher Test sehr nützlich. Nehmen Sie den Akku Ihres Smartphones heraus und setzen Sie ihn in ein anderes Gerät ein - sofern sie ein identisches Smartphone zur Hand haben. Wenn er hier deutlich länger hält, spricht viel dafür, dass Ihr Smartphone gehackt wurde.