Ägyptens Highlights virtuell erkunden

Ägypten zählt zu einem der attraktivsten Reiseziele der Welt. Neben dem warmen Klima ist dies auch den unzähligen Sehenswürdigkeiten geschuldet. Pyramiden, Gräber, Katakomben, Tempel, Monumente und Moscheen ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen in ihren Bann. Wer nicht selbst nach Ägypten reisen kann oder wer sich optimal auf seinen bevorstehenden Besuch vorbereiten möchte, der kann die beliebtesten Sehenswürdigkeiten nun auch virtuell erkunden. Die meisten Rundgänge wurden von der Firma Matterport erstellt und gehen auf die Initiative "Experience Egypt from Home. Stay Home. Stay Safe" des Ministeriums für Tourismus und Altertümer Ägyptens zurück. Der bekannte Web-Blog von Selket hat hierzu die besten 3D-Touren übersichtlich zusammengestellt und in einem Beitrag veröffentlicht.

Die 3D-Touren im Detail

Zu den beeindruckendsten 3D-Rundgängen zählt die Tour in Abu Simbel, die durch den großen Tempel von Ruhm Ramses II führt. Weitere interessante Touren zeigen das Grab des Menna in Luxor sowie den Innenbereich der Pyramide des Unas. Auch eine spannende Besichtigung des Zoologisches Museums im Zoo Gizeh und ein virtueller Kolonnadengang durch die Stufenpyramide des Djoser sind online verfügbar. Ein besonderes Highlight ist zudem die alte Tutanchamun-Ausstellung, die vom Ägyptischen Museum in Kairo zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich sind auch Besichtigungstouren durch bekannte Bauten aus Gizeh per Knopfdruck abrufbar. Die populären Pyramiden von Gizeh stehen aktuell leider noch nicht als 3D-Rundgang zur Verfügung.

Eine vollständige Liste aller Rundgänge befindet sich auf der Webseite von selket.de. Geheimtipp: Für eine schnelle Navigation zu den gewünschten Punkten ist es möglich, die weißen Kreise auf dem Boden anzuklicken. Dadurch nimmt man automatisch die gewünschte Position am gewählten Standpunkt ein und kann sich nach allen verfügbaren Richtungen umsehen.