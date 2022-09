Wer wenig Zeit für Sport hat, sich aber dennoch in verschiedenen Sportarten ausprobieren möchte, findet in der folgenden Auswahl an Apps alles, was das Herz begehrt. Doch auch Sportmuffel fühlen sich mit den verschiedenen Sport-Spielen sehr wohl, weil sie Spaß haben können, ohne sich anstrengen oder gar ins Schwitzen kommen müssen.

Das sind die 15 besten Sport-Spiele für Android:

Ski Jump



Mit beeindruckenden Skisprüngen auf Rekordjagd.



Skispringer begeistern, wenn sie durch die Lüfte gleiten, elegant landen und sich über die erreichte Weite freuen. Wer aber nicht gerade professioneller Wintersportler ist, hat vermutlich Sorge, schlecht abzuspringen, abzustürzen und sich zu verletzen. Für alle diese Menschen ist Ski Jump das richtige Spiel. Mit dieser App lässt sich der Rausch des Fluges erfahren, ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit besteht. Das Spiel ist im Retro-Look gehalten und umfasst 55 unterschiedliche Schanzen mit ganz verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Zunächst empfiehlt es sich, die einzelnen Trainingseinheiten durchzuführen, sodass anschließend gute Chancen für einen Sieg bei einem Worldcup oder einer Weltmeisterschaft bestehen. Zudem steht ein Online-Mehrspielermodus zur Auswahl, bei dem Sie sich in direktem Wettkampf mit anderen Spielern messen können. Zudem gibt es in der virtuellen Welt Bestenlisten, die in den Spielern immer wieder den Ehrgeiz wecken, mit den Skiern zu springen und die eigene Bestweite zu übertreffen. Sehr ansprechend ist ferner die Möglichkeit, neue Outfits freizuspielen und den eigenen Springer immer wieder neu einzukleiden. Die kostenlose, englischsprachige App glänzt dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad im Einspielermodus frei gewählt werden kann. Außerdem ist eine Anpassung der Empfindlichkeit des Geräts beim Spielen möglich. Zunächst sind die Sprünge sehr schwer und führen nur selten zum Erfolg. Tutorials helfen aber dabei, schnell besser zu werden und den Spielspaß zu erhöhen. Da lässt sich auch die eher durchschnittliche Grafik verschmerzen.



Zum Spiel Basketball Battle



Zwei Spieler mit Technik und Tricks im direkten Duell.



Die Aufgabe bei dieser App ist denkbar einfach: Mit dem Ball dribbeln, den Ball werfen, den Ball im Korb versenken. Hierfür stehen den Spieler lustig designte Spielfiguren zur Verfügung, die eine einzigartige Mimik besitzen und mit ihrem Talent auftrumpfen. Die Nutzer haben die Möglichkeit, sich im direkten Duell mit dem Computer zu messen oder per Split-Screen einen lebenden Mitspieler herauszufordern. Der Gegner setzt von Fadeaways über Blocks bis hin zu Korblegern alle Mittel ein, um das Spiel für sich zu entscheiden. Das Gameplay Mehrspielermodus viel Freude. Die Spiele finden in verschiedenen US-amerikanischen Orten statt und sind Teil vielfältiger Ligen und Meisterschaften. Während der Turniere besteht das Ziel darin, die einzelnen Spieler zu verbessern, Erfahrungspunkte zu sammeln und Geld zu verdienen. Die Bedienung ist angenehm einfach und lässt sich intuitiv nutzen. Mit dem linken Daumen wird gesteuert und mit dem rechten geworfen. Ein Korb kann nur mit exzellentem Timing erzielt werden, weswegen das Erlernen des Spiels und der verschiedenen Tricks etwas Zeit in Anspruch nimmt. Insgesamt ist die kostenlose, deutschsprachige App sehr schnell und bietet neben einem erstklassigen Gameplay und einer gelungenen Steuerung



Auf entspannter Jagd nach Fischen im Meer.



Bei diesem Spiel machen Sie sich in Ihrem eigenen Boot auf zu einer Fahrt auf das Meer und versuchen hierbei ganz entspannt, möglichst große Fische aus dem Wasser zu ziehen. Der Fischfang-Simulator ist mit ausgesprochen viel Liebe zum Detail entwickelt worden und ist teilweise unglaublich realistisch. Zum Beispiel ist der Rhythmus, der beim Einfangen eines Fisches durch Kurbeln und Einholen des Hakens eingehalten werden muss, sehr glaubhaft und fühlt sich auch bei häufigem Spielen immer noch wie echtes Angeln an. Ähnliches gilt für das Auswerfen des Hakens, das Kurbeln und das Ausgleichen der Zugkraft des Fisches. Teilweise ist etwas Geduld gefragt. Denn ob ein Fisch letztlich gefangen wird, hängt davon ab, ob Sie in der Lage sind, die angezeigten Lebenspunkte des Tieres nach und nach auf null zu bringen. Durch verschiedene Boni und zu erlernende Fähigkeiten behält das Spiel über lange Zeit hinweg seinen Reiz. Jeder eingefangene Fisch bringt Erfahrungspunkte, ganz gleich, ob Sie ihn verkaufen oder wieder ins Wasser entlassen. Verkaufte Fische bringen hingegen Geld, mit dem bessere Köder und Ausrüstungsgegenstände erworben werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschsprachige App mit ihrer authentischen Aufmachung und ihrer 3D-Umgebung sehr attraktiv und liebevoll designt ist und jede Menge



Zum Spiel Ketchapp Basketball



Von diesem Sport-Spiel lässt man nicht so schnell wieder die Finger.



Zum Spiel Puppet Fußball Liga Spanien HD



Endlich einmal selbst in einer Art Bundesliga mitspielen.



Bei diesem Sport-Spiel ist Köpfchen gefragt. Deswegen besitzen die lustig animierten Figuren einen überdimensional großen Kopf und zwei winzige Beinchen. Sie als Spieler übernehmen sämtliche Positionen und müssen somit Tore verhindern, den Ball nach vorne bringen und eigene Tore schießen. Hierbei ist es ganz wichtig, den Gegner in ungünstige Positionen zu bringen, um den Ball an ihm vorbei ins Tor zu befördern. Das Spielfeld ist zweidimensional und es wird immer einer gegen einen gespielt. Die Steuerung ist dabei denkbar einfach und erfolgt über Bildschirmtasten. Zur Auswahl stehen 20 unterschiedliche Teams, für die jeweils eigene Statistiken entwickelt wurden. 100 echte Spieler können ausgewählt und auf Wunsch mit Power-ups wie Schleim und Superkräften ausgestattet werden. Für den nötigen Ehrgeiz ist dank Bestenlisten im Web stets gesorgt. Vor allem punktet diese deutschsprachige App durch ihren Witz und ihre Selbstironie. Das Gameplay ist überzeugend und der Anspruch steigt mit fortschreitendem Spielverlauf kontinuierlich an. Entsprechend große Freude bereitet es dann, wenn ein Gegner besiegt wurde.



Zum Spiel Rio



Mit dieser App taucht man in die Welt des Turmspringens ein.



Wer schon immer einmal einen gewagten Turmsprung im Schwimmbad wagen wollte, hat mit diesem lustig und liebevoll designten Sport-Spiel endlich die Möglichkeit dazu. Hierbei leben die schönsten Highlights der Olympischen Spiele Rio noch einmal auf. Die Turmspringer zeigen akrobatische Höchstleistungen und grazil anmutende Sprünge, tragen hierbei aber lustige Verkleidungen wie Weltraumanzüge oder ein Tierkostüm. Das Ziel bei jedem Sprung ist es, möglichst viele Punkte zu ergattern, um so weitere Inhalte freischalten zu können. Die verschiedenen Spieler verfügen teilweise über beeindruckende Fähigkeiten und durch weltweite Online-Bestenlisten besteht immer wieder genug Ansporn, Höchstleitungen zu erbringen. Ebenfalls wie im Original nimmt eine Vielzahl an Nationen am Wettkampf teil. So können Sie Ihren Spieler aus einem von 205 Ländern auswählen. Das Besondere an der deutschsprachigen App ist neben der witzigen Aufmachung und dem coolen Gameplay vor allem der Wettkampfcharakter. Der Sound und die Bildqualität sind exzellent, allerdings lässt sich Letztere in den Optionen nicht minimieren. Entsprechend schnell sinkt der Akkustand beim Einsatz der App, was dem Spielspaß aber keinen Abbruch tut.



Zum Spiel Dart König



Ein unverzichtbares Geschicklichkeitsspiel für alle Freunde von Pubs.



Bereits seit dem 19. Jahrhundert begeistert Dart Menschen in Kneipen und Pubs auf der ganzen Welt. Diese App könnte sogar dafür sorgen, dass das Dart-Fieber sich noch weiter ausbreitet und sich viele neue Fans für diese Sportart begeistern. Die Entwickler haben sich stark am Original orientiert und neben verschiedenen Regelsätzen auch einen Mehrspielermodus integriert. Praktisch ist der Übungsmodus, in dem Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und sich auf das nächste Turnier gegen Ihre Freunde vorbereiten können. Der Vorführ-Modus ist sehr attraktiv, weil hier faszinierende Trickszenen zu sehen sind. Im Offline-Modus können ebenfalls Wettkämpfe ausgetragen werden, während die Bestenlisten für genügend Motivation zum Weitermachen sorgen. Sehr praktisch ist außerdem das spielinterne Handbuch, das wichtige Dartbegriffe erläutert. Die englischsprachige App bietet eine nutzerfreundliche Steuerung , die allerdings zunächst mit etwas Geduld erlernt werden muss. Nach einigen Übungen sind aber bereits deutliche Fortschritte zu erkennen. Ebenfalls für die App spricht, dass die Ladezeiten angenehm kurz sind.



Zum Spiel BMX Boy



Mit dem BMX Boy wilde Fahrradabenteuer erleben.



Dieser Zeitungsjunge muss für sein Geld wirklich viel leisten. Er sammelt Sterne, weicht UFOs aus und meistert noch so schwierige Hindernisse mit seinem Fahrrad. Das Spiel setzt nicht auf Realismus, sondern macht durch Spielwitz und rockige Musik einfach jede Menge Spaß. Mit der linken Hand werden die Pedale betrieben, während die rechte Hand für Saltos und Sprünge verantwortlich ist. Wenn da einmal etwas schiefläuft, gibt es einen herzzerreißenden Schrei und der BMX Boy verabschiedet sich aus der Szenerie. Doch schon eine Sekunde später sitzt er wieder im Sattel und geht seiner Berufung nach. Die Steuerung ist recht einfach gehalten, setzt aber eine Menge Timing voraus. Zudem sind die Strecken bereits zu Beginn recht anspruchsvoll, lassen sich aber mit etwas Übung gut bewältigen. Alles in allem ist die englischsprachige App mit ihren 90 Leveln sehr abwechslungsreich und begeistert durch ein schnelles Gameplay sowie geringe Ladezeiten.



Zum Spiel 8 Ball Pool



Hier zeigt sich, wer der Meister am Billardtisch ist.



Nach der Installation der App ist zunächst der Übungsmodus gefragt, um nützliche Fähigkeiten und Tricks zu erlernen. Später können in Onlinespielen Gegner aus der ganzen Welt herausgefordert werden. Ebenso ist es aber möglich, Duelle gegen den Computer auszutragen. Neben der Ehre geht es hierbei um Trophäen. Außerdem können Extras wie zusätzliche Queues freigespielt werden und durch das virtuelle Geld, das in Einzelspielen gewonnen werden kann, lässt sich zum Beispiel der Tisch verändern. Ebenso ist es mit diesem Geld möglich, gegen stärkere Gegner zu spielen und höhere Einsätze zu wagen.



Zum Spiel Flick Shoot 2



Fußball aufs Wesentliche reduziert: Spieler gegen Torwart.



Diese App ist für alle geeignet, die sich beim Fußball vor allem für Freistöße und den direkten Kampf Spieler gegen Torwart interessieren. Durch Wischbewegungen kann dem Ball Spin verliehen, Kraft gegeben und eine Flugbahn zugewiesen werden. Mit Geschick und Übung lassen sich so Tore aus unterschiedlichen Entfernungen erzielen. Es gibt sechs Spielmodi, in denen unter anderem gegen die Zeit gespielt und besonders strenge Regeln befolgt werden müssen. Eine Zweispielervariante, Dribbeln und Übungsaufgaben sind nur in der kostenpflichtigen Version zu haben. In der kostenlosen Version gibt es aber bereits eine Vielzahl an Spielern und es kann mit unterschiedlichen Bällen, Schuhen und Trikots gespielt werden. Die Grafik ist bei der deutschsprachigen App überzeugend und der Sound reißt mit. Der Mehrspielermodus ermöglicht Spiele gegen Menschen aus aller Welt und Onlineturniere und Minispiele mit der Chance auf Bonusgewinne machen ebenfalls den Reiz der App aus.



Zum Spiel Skeet Schießen 3D



Tontaubenschießen leicht gemacht.



Tontaubenschießen ist ein anspruchsvoller Sport. Er erfordert ein gutes Auge und exzellentes Timing. Bei dieser App nehmen die Spieler ihr Gewehr in einem von vier Ländern zur Hand. Wie im echten Leben gehen die ersten Schüsse in der Regel weit daneben. Mit etwas Übung und Geduld fliegen aber schon bald die ersten Scherben über den Bildschirm. Hierfür ist nicht zuletzt die eingängige Steuerung verantwortlich, die mit einem Tutorial und Übungen mit einer Zielscheibe leicht erlernt werden kann. Ein Finger bringt das Fadenkreuz in Position und ein weiterer betätigt den Abzug. Es gibt etwa 100 verschiedene Level, die neben Tontauben auch mit Luftballons und Schießscheiben aufwarten. Die englischsprachige App macht dank einer intelligenten Steuerung und spannenden Updates viel Spaß. Allerdings müssen die Spieler mit sehr viel Werbung leben, die zu einem In-App-Kauf verführen soll. Angenehm ist aber, dass viele Extras freigespielt werden können und nicht extra gekauft werden müssen.



Zum Spiel Super Stickman Golf 2



So schön war Golfspielen noch nie.



Golffreunde können mit dieser App ihre Geschicklichkeit beweisen und den Golfball auf ganz unterschiedlichen Parcours in Richtung Loch befördern. Die einzelnen Level sind teilweise recht gemein designt und besitzen Sandgruben oder Wassergräben. Dem Spielspaß tut das aber keinen Abbruch. Die Steuerung ist simpel aber effizient. So werden mittels Pfeiltasten die Schlagstärke und der Flugwinkel beeinflusst. Wer ein Hole-in-one schaffen möchte, muss in der Regel auf ein erstklassiges Power-up setzen. Zudem ist es möglich, über den Mehrspielermodus mit einem Freund am gleichen Gerät zu spielen. Die App ist deutschsprachig und insbesondere wegen ihrer großen Vielfalt (180 Level auf 20 Golfplätzen) so attraktiv. Es gibt verschiedene Spielmodi und die Auswahl an Power-ups könnte auch kaum größer sein.



Zum Spiel Bogenschießen Meister 3D



Mit dieser App zum Meister im Bogenschießen werden.



Diese App überzeugt durch eine tolle Grafik und versetzt den Schützen in verschiedene Umgebungen wie Wüsten oder Wälder. Die Steuerung ist intelligent gelöst. Bei Berührung des Displays spannt der Schütze den Bogen. Bevor ihm die Kraft ausgeht, bleiben nur wenige Sekunden, um zu zielen und den Pfeil loszulassen. Hierdurch entsteht Spielspannung und man ist umso stolzer auf jeden Volltreffer. Durch die Schüsse wird virtuelles Geld verdient, das zum Kauf von Upgrades wie Stabilisatoren und Spezialpfeilen genutzt werden kann. Allerdings muss man schon sehr lange spielen, um genügend Geld für einen solchen Kauf zu gewinnen. Der Online-Mehrspielermodus macht sehr viel Spaß, allerdings gewinnen hier meist die Spieler mit den besten Upgrades. Die deutschsprachige App punktet durch 100 Level, die recht simpel designt, dafür aber mit angenehmen Sounds ausgestattet sind. Bei einem Treffer ins Schwarze gibt es als Belohnung eine Animation in Zeitlupe.



Zum Spiel Stick Tennis



Jede Menge Content für begeisterte Tennis-Fans.



Diese App macht unter anderem wegen ihrer leichtgängigen Steuerung viel Freude. Die Figur übernimmt das Rennen, während wir als Spieler für das Timing beim Schlagen und die Flugrichtung des Balls verantwortlich sind. Per Swipe können Tricks wie Topspin oder Slice eingesetzt werden, um den Gegner zu überrumpeln. Tenniskenntnisse sind hierfür nicht vonnöten, sondern nur Übung beim Wischen. Die recht einfache Steuerung lässt sich schnell erlernen und bietet mit etwas Übung reichlich Gelegenheit zum Taktieren. Unter anderem stehen ein Übungsmodus, Turniere und die "World Domination" zur Auswahl. Hierbei zeichnet sich die englischsprachige App durch eine hohe Spielgeschwindigkeit aus. Mit etwas Geduld und Übung fühlt man sich aber schnell wie ein echter Tennisprofi.



Zum Spiel Tischtennis-Meister



Tischtennis-Spaß mit realistischem Gameplay .



Bei dieser Sport-App ist vor allem Timing entscheidend. Da ist es praktisch, dass die Steuerung recht simpel gehalten ist. Mit Wischgesten können Bälle angeschnitten, Stopper genutzt und andere Tricks eingesetzt werden. Je nach Wunsch werden Minispiele ausgewählt, der Karrieremodus gestartet oder Turniere mit 50 unterschiedlichen Spielstufen bestritten. Verschiedene Talente können freigespielt werden und die detailverliebten Sounds sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Wenn mit den Computergegnern genug geübt wurde, können Spieler im Onlinemodus gegeneinander antreten. Hierbei kann virtuelles Geld gewonnen werden, mit dem praktische Extras erstanden werden können. Über Facebook können gratis eigene Teams erstellt, Freunde eingeladen und mit diesen geübt werden. Insgesamt überzeugt die englischsprachige App durch eine benutzerfreundliche Steuerung und ein tolles Gameplay .



Zum Spiel

In den verschiedenen Android-Spielen geht es darum, Bälle in Tore oder Körbe zu manövrieren, Tontauben ins Jenseits zu befördern oder im direkten Zweikampf beim Tennis oder MMA zu glänzen. Das Schöne: Anstrengendes Training ist nicht vonnöten und eine akute Verletzungsgefahr besteht ebenfalls nicht. Die von uns zusammengestellte Auswahl an Sport-Apps lässt Sie in ganz verschiedene Disziplinen hineinschnuppern, die teils alleine gemeistert werden können und andererseits als Wettkampf mit anderen Spielern aus der ganzen Welt aufgezogen sind.