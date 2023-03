Wenn man in die Runde fragt, wie viel jeder derzeit für seinen Strom zahlt, bekommt man sehr unterschiedliche Preise genannt. Das liegt daran, dass jeder Mieter oder Eigentümer einer Immobilie seinen Stromanbieter frei wählen kann. In der Regel wird ein Kunde in der Grundversorgung beliefert. Dies ist meistens der teuerste Tarif. Jenseits der Grundversorgung bieten neben den großen vier Versorgern EnBW, RWE, E.ON und Vattenfall auch Billigstromanbieter, Stadtwerke und andere Unternehmen Stromlieferverträge an.

Nach Ermittlungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zahlen Haushalte in Deutschland aktuell 48,12 Cent pro Kilowattstunde Strom (Stand Anfang 2023). Damit ist der Preis zu Jahresbeginn um rund 20 Prozent gegenüber dem 2. Halbjahr 2022 gestiegen. Wie die Statistiken des BDEW verdeutlichen, ist bei dem Preis für eine Kilowattstunde in den letzten Jahren ein massiver Zuwachs zu beobachten. Blickt man auf die letzten 20 Jahre zurück, so hat sich der Preis sogar mehr als verdreifacht, denn im Jahr 2002 kostete eine Kilowattstunde noch 16,11 Cent.

Sie können ganz einfach herausfinden, wie viel Sie aktuell bezahlen: Entweder Sie werfen einen Blick auf Ihre letzte Stromrechnung oder Sie nutzen den Online-Service Ihres Stromversorgers. Dort finden Sie den Preis für eine Kilowattstunde (kWh) Strom. Die Spanne bei den Strompreisen ist derzeit sehr groß und hängt auch von der Region/Stadt ab, in der Sie wohnen.

Die Wirkung der Strompreisbremse

Seit dem 1. März gilt die Strompreisbremse 2023 - sogar rückwirkend für Januar und Februar. Das bedeutet, dass der Strompreis für bis zu 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs auf 40 Cent gedeckelt wird. Für den restlichen Verbrauch wird der reguläre Arbeitspreis berechnet.

Nicht von der Bremse profitieren diejenigen, die generell weniger als 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Wer aktuell weniger zahlt, dem kann nur gratuliert werden, denn die meisten Verbraucher zahlen mittlerweile weit höhere Strompreise.

Ist ein Wechsel zu einem anderen Stromanbieter sinnvoll?

Ein Blick in die Zukunft ist wichtig, auch im Hinblick auf die Kündigungsfristen. Denn wer eine Erhöhung stillschweigend hinnimmt, zahlt unter Umständen schon in naher Zukunft ein Vielfaches davon. Die Stadtwerke München haben im vergangenen Jahr angekündigt, den Strompreis zum 1. Januar 2023 von 24,97 auf 61,89 Cent pro Kilowattstunde zu erhöhen. In der Zwischenzeit wurden jedoch Briefe verschickt, in denen von einer baldigen Preissenkung die Rede ist.

Stromanbieter, die an Ihre Adresse liefern, finden Sie auf den Vergleichsportalen Verivox und Check24. Um den günstigsten Stromanbieter zu finden, sollten Sie unbedingt die Preise vergleichen.

Wie Sie tatsächliche Stromkosten ermitteln

Die Rechnung ist einfach: Nehmen wir als Beispiel einen Side-by-Side-Kühlschrank mit einem jährlichen Stromverbrauch von 351 kWh. Bei einem gerundeten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde ergeben sich daraus Stromkosten in Höhe von 140,40 Euro pro Jahr beziehungsweise 11,70 Euro pro Monat.

Unter anderem mit intelligenten Steckdosen kann der Verbrauch von Stromfressern reduziert werden. Verschiedene Maßnahmen und Zusatzgeräte können dabei helfen, Strom zu sparen.