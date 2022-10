Das Smartphone-Display verbraucht während der Gerätenutzung am meisten Strom von allen Gerätekomponenten. Deshalb ist es sinnvoll, die automatische Helligkeitsregelung zu aktivieren, die die Displaybeleuchtung je nach Umgebungslicht anpasst. Das ergibt immer eine gute Lesbarkeit bei optimiertem Akkuverbrauch. Bei Bedarf (etwa bei direkter Sonneneinstrahlung) kann man immer noch die Helligkeit höher einstellen.

WLAN, GPS und Bluetooth sind wahre Stromfresser - auch dann, wenn man diese nicht benötigt. Wenn man all diese Verbraucher abschaltet (kein WLAN in der Nähe, kein Bluetoothgerät verbunden), wird der Stromverbrauch deutlich sinken und die Akkulaufzeit spürbar erhöht.

Der Energiesparmodus, der in den Systemeinstellungen aktiviert werden kann, beendet einige Hintergrundaktivitäten, ohne dabei wichtige Funktionen außer Betrieb zu setzen. Nahezu jedes Smartphone verfügt über diese Funktion, die den Stromverbrauch des Gerätes deutlich reduziert.

Kälte und Hitze vermeiden

Temperaturen unter 5 Grad und über 50 Grad mögen Lithium-Ionen-Akkus, die in den Handys verbaut sind, überhaupt nicht: Sowohl die Leistung pro Ladung und generell die Lebensdauer des Energiespeichers werden durch Hitze und Kälte deutlich reduziert. Insbesondere während des Ladens sollte man darauf achten, dass das Gerät nicht in der Sonne liegt. Der Akku wird bereits durch das Laden selbst leicht erwärmt, so muss es nicht noch zusätzlich durch Hitze von außen belastet werden.