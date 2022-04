Neue Taskleiste



Auch die gute, alte Taskleiste bekommt ein paar neue Funktionen. So soll direkt über dem Teams-Icon die Möglichkeit hinzugefügt werden, die Stummschaltung aufzuheben bzw. zu aktivieren - ein kleines Icon in Form eines Mikrofons zeigt die Funktion an. Zudem wird die Fensterfreigabe in Teams-Gesprächen deutlich vereinfacht. Während eines Gesprächs wird es nun möglich sein, den Fensterinhalt per Vorschauanzeige in Teams freizugeben. Dazu muss nur während des Gesprächs mit dem Mauszeiger über das Icon einer geöffneten Anwendung gefahren werden, schon erscheint die neue Möglichkeit.



Auch neu: Wetterinformationen, wie wir sie von Windows 10 bereits gewohnt sind, erscheinen wieder in de Taskleiste. Dieses Mal jedoch nicht auf der rechten Bildschirmseite, sondern links auf der Taskleiste. Ein Klick auf das Icon triggert die Widget-Leiste samt Einstellungsoptionen.



Gute Neuigkeiten auch für alle, die an ihrem Windows-PC mehrere Monitore verwenden: Ab dem neuen Update wird ein vielfach eingefordertes Feature aktiviert. Microsoft-Chef Paney erläutert, man habe das Feedback gehört und könne nun endlich Uhrzeit und Datum auf den zusätzlichen Bildschirm bringen.