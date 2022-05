Updates für Windows



Microsoft hat den Rhythmus der erscheinenden Updates für die beiden Betriebssysteme Windows 11 und Windows 10 angeglichen. Zuletzt hatte Windows 10 noch zweimal jährlich auf ein großes Update warten lassen, nun ist es wie Windows 11 noch einmal im Jahr an der Reihe. Ab 2022 soll dieses große Update regelmäßig im Herbst des Jahres ausgeliefert werden und dann neue Funktionalitäten für die User bringen. Natürlich werden wie bisher auch unterjährig regelmäßig Patches veröffentlicht - unabhängig vom Jahres-Update. So soll beispielsweise die bereits angekündigte Funktion, über den Amazon App Store Android Apps laden zu können, bereits vor dem Update im Herbst an die deutschen User ausgerollt werden.



Das große Herbstupdate mit dem Codenamen "Copper", welches für Windows 11 erwartet wird, soll vor allem die Bedienung des Systems verbessern. Dabei kehren eventuell sogar bereits vermisste Funktionen wie das Fixieren von Programmen in der Taskleiste zurück. So können diese schneller erreicht und aktiviert werden. Sicher scheint, dass die Einstellungsoptionen für bereits installierte Programme innerhalb des Systems erweitert werden. Zukünftig sollen erweiterte Sortierungsfunktionen zur Verfügung stehen, mehr Übersicht durch eine Kacheldarstellen Einzug halten und für mehr Übersicht sorgen.