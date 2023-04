Besonders beeindruckend ist die Funktion "Deep PRIME XD", die eine verbesserte RAW-Entwicklung ermöglicht und eine natürlichere Farbwiedergabe sowie schärfere Details bei schwierigen Lichtverhältnissen bietet. Die verbesserten Werkzeuge für die Korrektur von Bildern und die erweiterte Verwaltung von Fotos helfen dem Nutzer dabei, die Übersicht über seine Sammlung zu behalten und die Bearbeitung seiner Bilder zu optimieren.

Professionelle und anspruchsvolle Fotografen schwören häufig auf das RAW-Format, da es ihnen mehr Freiheit und Flexibilität bei der Bildbearbeitung bietet. DxO Photolab 6 Elite setzt genau hier an und hat in der neuen Version eine verbesserte Ausstattung mit Werkzeugen und Optionen. Eine besonders hervorzuhebende Funktion namens "Deep PRIME XD" nutzt Künstliche Intelligenz (KI) und Deep Learning, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Ähnlich wie bei der Vorgängerversion "Deep PRIME" in Version 5 wurde die KI durch eine große Menge an Fotos und Daten von verschiedenen Kameras und Objektiven trainiert, um die RAW-Entwicklung weiter zu verbessern. Unter dem Kürzel XD wird hier eine neue Stufe der Detailverbesserung erreicht.

Dank der Rekonstruktionsfunktion Demosaicing ist das neue Modul in der Lage, verborgene Inhalte zu erkennen und natürlichere Farben zu erzeugen. Ein Test mit den voreingestellten Optionen ergab deutliche Verbesserungen: Feine Nuancen werden sichtbarer und Farbtöne erscheinen brillanter. Durch die Feinabstimmung können die Ergebnisse später noch weiter optimiert werden. Das Modul ist in der Lage, bei einer Vielzahl von Aufnahmen und Motiven eine höhere Schärfe und Realismus von Haaren oder Federn zu erzielen. Insbesondere bei Aufnahmen in der Nacht oder in dunklen Räumen ist die Prime XD Details Funktion besonders wirksam. Das Programm ist überraschend in der Lage, viele Details in schwarzen Bereichen sichtbar zu machen.

Die Prime XD Details Methode ist auch in der Lage, bei hohen ISO-Werten zu helfen und reduziert Farbrauschen auf ein Minimum. Diese Modi sind jedoch exklusiv für RAW-Fotos vorgesehen, während andere Formate im Standardverfahren verbessert werden können. Das Programm ist auch in der Lage, bei der Bearbeitung von JPEGs feinere Details herauszuarbeiten.

Präzise Bildkorrekturen leicht gemacht mit DxO Photolab 6 Elite

Auch das Reparaturtool wurde überarbeitet und bietet nun eine einfache und flexible Möglichkeit zur Korrektur von Aufnahmen. Während des Vorgangs identifiziert die Software automatisch Problemstellen und schlägt dann passende Korrekturmaßnahmen vor. Der Anwender kann diese Vorschläge nach Belieben anpassen oder ändern. Bestehende Pinselstriche können erweitert und Bereiche entfernt werden, um bessere Retuscheergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus kann die Form des Reparaturtools angepasst werden, um noch präzisere Korrekturen durchzuführen. Mit der Kopierfunktion können kreative Duplikate erstellt werden, um eventuelle Problemstellen zu verdecken.

Einfaches Filtern und Zusammenfassen von Fotos mit DxO Photolab 6 Elite

Die Fotoverwaltung von DxO Photolab 6 Elite wurde ebenfalls verbessert, indem zusätzliche Informationen in den EXIF- und IPTC-Feldern hinzugefügt wurden, um bei der Katalogisierung zu helfen. Darüber hinaus gibt es jetzt Farbmarkierungen, die oft von Nutzern gefordert wurden. Diese Funktion ermöglicht es, große Bildsammlungen schnell zu filtern und Motive basierend auf Bewertungen, Tags und anderen Informationen zu finden. Mit der neuen virtuellen Projektfunktion können Bilder ohne Änderung der Dateistruktur auf der Festplatte zusammengefasst werden.

Es gibt auch Alternativen wie Adobe Lightroom mit Photoshop als Abonnement, One Photo RAW und Luminar Neo als Kaufsoftware. Raw Therapee ist hingegen eine kostenlose Open-Source-Software.