Neben Microsoft Office gab es bereits seit langer Zeit die Alternative Open Office , aus der inzwischen Apache Open Office geworden ist - aber für Privatanwender am besten geeignet ist der geistige Nachfolger von Open Office: LibreOffice .

Ähnlich wie Microsofts Vorbild ist auch LibreOffice in verschiedene Anwendungen gegliedert. Writer zum Beispiel erlaubt das Erstellen von Dokumenten, Calc ist ein Ersatz von Excel und Draw bringt Fähigkeiten für die Tabellengestaltung und den Grafikimport mit. Die Funktionen, die Sie vielleicht aus Microsoft Word kennen, sind dabei zu einem großen Teil erhalten - nur befinden sie sich an anderen Orten oder tragen andere Namen.

Es ist somit eher eine Art Umgewöhnung notwendig als ein komplett neues Erlernen einer Software. Für den privaten Einsatz reicht der (immense) Funktionsumfang von LibreOffice in der Regel vollständig aus - und die Anwendung ist absolut kostenlos erhältlich.

Sumatra PDF

Der Adobe Acrobat Reader ist ein kostenloses Werkzeug für die Betrachtung von PDF-Dokumenten. Aufgrund des Aufbaus des PDF-Formats ist es unerheblich, mit welcher Anwendung Sie die Dateien öffnen: Sie sehen an jedem Gerät und in jeder Anwendung gleich aus. Dadurch haben sich PDFs vor allem in professionellen Bereichen etabliert, um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten.