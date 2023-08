Windows 11 lässt sich kostenlos testen Windows 10 ist nicht mehr im Handel erhältlich. Wenn Sie sich sich einen neuen PC zulegen, dann ist standardmäßig Windows 11 installiert. Es ist derzeit schwierig, einen Rechner mit der Vorgängerversion zu erhalten. Sollten Sie bereits einen PC mit Windows 10 besitzen, dann lässt sich das Update sehr einfach testen. Somit können Sie flexibel entscheiden, ob sich der Wechsel für Sie lohnt. Sie haben zehn Tage, um Windows 11 auf Ihrem bestehenden Rechner auszuprobieren. Innerhalb dieser Zeit können Sie den Wechsel jederzeit rückgängig machen, indem Sie Windows 10 über eine Neuinstallation frisch auf dem PC installieren. Der Grund also, der für Windows 11 spricht, ist, dass Sie das Betriebssystem für eine Weile ausprobieren und jederzeit zurück wechseln können.

Mit einem Windows 11 Laptop ist es eventuell möglich, ein Downgrade zu Windows 10 durchzuführen. Allerdings geht das nicht bei jedem Gerät. Wenden Sie sich am besten an den Hersteller und fragen Sie nach, ob ein Downgrade machbar ist. Dadurch ist der Hersteller verpflichtet, die dafür notwendigen Hardwaretreiber bereitzustellen. Andernfalls könnte es sein, dass der Laptop das ältere Betriebssystem nicht ausführen kann. Ohne die passenden Hardwaretreiber kann der Hersteller nicht garantieren, dass der Laptop auch ordnungsgemäß läuft.

Windows 11 verfügt über neue Funktionen Manche mögen ihren Rechner und die Funktionen des Betriebssystems genau so, wie sie sind. Andere wollen lieber selbst Änderungen vornehmen. Wiederum andere freuen sich auf neue Funktionen, von Microsoft bereitgestellt und implementiert. Für diese gibt es eine schlechte Nachricht: Bereits Ende April 2023 hat Microsoft bekanntgegeben, keine neuen Funktionen für Windows 10 mehr bereitzustellen. Man beschränkt sich in erster Linie auf Sicherheits- und Optimierungsupdates.

Zwar ist es nicht so, als würde Microsoft ständig neue Funktionen für Windows 11 nachliefern. Auch hier beschränken sich die meisten Updates auf die Sicherheit und die Optimierung des Betriebssystems. Seit dem Update 2022 fokussiert sich der Software-Riese verstärkt auf die Aktualisierung der Apps und verschiedensten Dienste. Das geschieht wieder im jährlichen Update-Rhythmus mit der ein oder anderen Überraschung. Hier liegt klar der Fokus von Microsoft, nicht mehr auf Windows 10.

Das Update von 2022 brachte einige wichtige Verbesserungen mit sich. So führte es die Snap Bar und Snap Groups ein, Live-Untertitelung von aufgezeichneten Videos sowie Voices Access und einiges mehr. Standardmäßig gibt es bei Windows 11 eine Einstellungs-App. Hier lässt sich festlegen, welche neuen Funktionen man auf dem Betriebssystem haben will. Nutzer von Windows 10 vermissen diese Funktionen bis heute.

Exklusive Apps für Windows 11 Microsoft arbeitet parallel an verschiedenen Apps und Diensten, darunter dem Betriebssystem an sich, Office und andere Funktionen. Hin und wieder kommen einige der neuen Anwendungen auch Windows 10-Nutzern zugute, allerdings gibt es eine Reihe von neuen Apps, welche allein für Windows 11 reserviert sind. Dazu gehören nicht nur die aktuellen, jedoch schlechteren Foto-Anwendungen, sondern zum Beispiel auch der neue Windows Media Player (in der deutschen Version "Medienwiedergabe" genannt). Ein Versuch, diese Anwendung auf Windows 10 herunterzuladen, schlägt fehl. Stattdessen spielt das Betriebssystem das ältere Groove Music auf.

Weiteren Zufluss an Anwendungen liefern die vielen neuen Android-Apps von Windows. Davon gab es zunächst nur ein paar hundert. Doch Microsoft und Amazon zusammen haben das Angebot auf Tausende erweitert. Diese Apps lassen sich über den Appstore von Microsoft oder den Amazon Appstore installieren und nutzen. Jedoch müssen Sie bedenken, dass diese Apps auf das Smartphone ausgerichtet sind. Daher funktionieren sie am besten auf Tablets. Die Spiele richten sich an diejenigen, die mobiles Gaming bevorzugen. Und für viele Anwendungen gibt es bessere Varianten für den PC. Doch es bleibt ein Argument für den Wechsel auf Windows 11: Diese Tausenden von Apps gibt es unter Windows 10 nicht. Für Windows Insider ist das Upgrade für Android 13 bereits erhältlich, die restlichen Nutzer sollten ebenfalls bald die neuen Anwendungen installieren dürfen.

Dienstprogramme helfen bei der Problemlösung Windows 11 ist beileibe nicht perfekt, es gibt noch vieles, was verbesserungswürdig wäre. Beim Startmenü etwa könnte Windows nachbessern. In der zentrierten Taskleiste lassen sich viele Symbole einfügen, allerdings nur, wenn Sie über einen 4K- oder einen Widescreen-Bildschirm verfügen. So ein Bildschirm passt jedoch nicht auf jeden Schreibtisch und sie kosten umso mehr.