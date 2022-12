Schlimme Weihnachtsgeschenke für Damen

Krisen in der Beziehung sind mit Geschenke-Flops an Weihnachten vorprogrammiert. Neben den fiesen Geschenken, die Ihnen vielleicht sofort einfallen, wie Staubsauger oder Küchenmaschine, gibt es noch Weihnachtsgeschenke-Flops, die Sie bisher vielleicht nicht als Geschenke-Flops betrachtet haben...

In unserer Bildershow zeigen wir Ihnen die größten Weihnachtsgeschenke-Flops für Frauen!

(Für alle Frauen: Hier geht es zu den schlimmsten Geschenke-Flops für Männer!)

Haushaltsgeräte und Praktisches

Vielleicht hat Ihre Liebste schon häufiger angemerkt, dass sie sich eine neue Küchenmaschine zulegen sollten. Sie sollten davon absehen, ihr diese zu Weihnachten zu schenken.

Warum? Ganz einfach: Warum brauchen Sie denn keine Küchenmaschine? Die Verfestigung des alten Rollenbilds ist out. Wenn Sie abwechselnd kochen, ist es ein Geschenk für beide. Ansonsten senden Sie Ihrer Liebsten das Signal, Sie könne nicht kochen.

Frauen wollen keine "praktischen" Geschenke, die das ganze Jahr über "Freude" machen. Ein Stabmixer, ein leiser Staubsauger oder endlich eine elektrische Zahnbürste gegen die Parodontose? Bloß nicht!

Schenken Sie so etwas lieber zwischendurch, so nach dem Motto: "Schatz, neulich hattest du gesagt dass du dir eine elektrische Zahnbürste wünschst, ich war zufällig im Laden und habe eine gesehen." Das kommt viel besser an.

Parfum und Kosmetik zum Fest

Das eigene Parfum unter dem Weihnachtsbaum zu finden ist nicht gerade etwas, worüber die Liebste sich freut. Schließlich wollte sie vielleicht gerade einmal das Parfum wechseln.

Im schlimmsten Fall können Sie selbst ihren Duft irgendwann einmal nicht mehr aushalten. Lassen Sie Ihre Liebste lieber entscheiden, welchen Duft sie tragen möchte. Natürlich können Sie ihr sagen, wenn Sie einen bestimmten Duft gut finden, mehr aber bitte nicht.

Auch Kosmetik kaufen die meisten Frauen ausschließlich selbst. Ob das daran liegt, dass sie nur die Pflegecreme einer bestimmten Firma vertragen oder einfach gerne im Drogeriemarkt sind, ist allerdings unbekannt.

Sollte sich Ihre Freundin ausdrücklich einen teuren Lippenstift wünschen, können Sie das Risiko wagen. Denken Sie allerdings daran, dem Geschenk noch eine persönliche Note beizufügen.

Unpersönliche Geschenke für Frauen

Ein Einkaufsgutschein ist sicherlich praktisch, geht Ihre Liebste doch immer in denselben Läden shoppen. Doch unpersönlicher könnte es wohl kaum sein, einen Einkaufsgutschein könnten Sie schließlich genauso gut irgendeiner Freundin oder sogar den eigenen Eltern schenken.

Unpersönlich und langweilig sind auch technische Geschenke. Sie gehen vielleicht gerne in den Elektrofachmarkt zum Stöbern, ein paar neue Kopfhörer sind trotzdem nicht der Weihnachtswunsch, den Sie ihrer Frau von den Lippen lesen können.

Vom Gegenteil ist allerdings auch abzuraten: Kommen Sie nicht auf die Idee, Ihrer Liebsten etwas zu basteln. Über ein Liebesgedicht oder ein selbst geschriebenes Lied freut sich Ihre Herzensdame bestimmt und das ist auch romantisch und einzigartig.

Aber bitte lassen Sie die Finger von allen anderen selbstgemachten Weihnachtsgeschenken.

Unterwäsche zu Weihnachten

Auch wenn bei Dessous der erotische Grundgedanke kein Schlechter ist: Strapsen, Strings und Co. müssen gut sitzen, deshalb kauft Frau sie lieber allein.

Denn Größe ist nicht gleich Größe. Gehen Sie also entweder zusammen einkaufen oder sprechen Sie es erst gar nicht an.