Der Schlaffi



"Es gibt nichts attraktiveres als einen selbstbewussten Mann." Von wegen! Denn Selbstbewusstsein verwechseln viele Herren der Schöpfung leider mit falscher Eitelkeit. Natürlicher Haarwuchs? Nein, danke! Haare auf Körperpartien wie Ohren, Nasen, Schultern oder auch dem Rücken sollten dringend gestutzt, geschnitten oder gleich gerupft werden! Schließlich wollen Frauen keinen Grizzly knutschen. Und ganz ehrlich, liebe Männer. So ein überflüssiger Pelz macht euch älter, verbissener und wahnsinnig unsexy.

Der Mega-Depp



Autsch, da kommt der Mega-Depp! In Tennissocken, im kompletten Jeans-Look oder gleich im Hawaii-Hemd. Super-Tipp der Autorinnen: "Der Vorteil an Outfitsünden ist, dass sie sich meist problemlos beheben lassen. Der Nachteil: Wenn eine Frau euch je in einem schlimmen Outfit gesehen hat, seid ihr in ihren Augen für immer und ewig kompromittiert." Es gibt niemals eine zweite Chance für einen ersten Eindruck! Und wer unsicher bei Stilfragen ist, der halte sich an wenige Regeln. Zum Beispiel gilt für den Jeans-Freund folgendes: "Wir wissen, dass du beides liebst, aber du musst dich entscheiden." Und für den Sportsfreund: "Wenn du nicht mal weißt, welche Sportsocken du tragen kannst, hast du vermutlich auch sonst keine Ahnung, welche Socken zu welchen Schuhen passen. Nur um das klarzustellen: Zum Sport darfst du gern lange, weiße Sportstrümpfe tragen. Aber zieh sie nicht hoch, sondern lass sie auf die Knöchel runterrutschen. Sportsocken nur zu Sportschuhen anziehen!" Alles klar?

Der Ultra



Der Ultra steht auf Bart: "Walrossbärte, Fu-Manchu-Bärte, Schnauzer". Uns würden da noch mehr einfallen. Muss der Mann deswegen glattrasiert sein? Nein. Es geht doch nichts über einen ungepflegten Drei-Tage-Bart. Aber bitte nur, wenn Sie einen gesunden, ehrlichen und gleichmäßigen Bartwuchs haben, lieber Ultra!

Was solche Ultra-Loser noch mögen: Tattoos (glücklicherweise nicht im Bild). Frauen lieben oder hassen Tattoos. Wissen auch die Buchautorinnen und erklären das so: "Die einen fanden Tätowierungen grässlich, die anderen scharf. Tattoos sind also eine riskante Sache. Überlegt genau, bevor ihr euch welche machen lasst. Es kommt sehr auf das Motiv, die Stelle, die Aussage usw. an. Das ist ein großer Schritt. Ihr müsst wirklich wissen, was ihr da tut." Bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie lieber die Finger davon lassen sollten, wenn Sie Zweifel hegen. Denn im Gegensatz zur falschen Frisur bleibt eine Tätowierung für immer. Aber gleich noch ein Tipp zu schrecklichen Haaren. "Vorne kurz, hinten lang« bedeutet auch heute noch nicht, dass man von vorn seriös aussieht und von der Seite cool." Und über Ihren Bart müssen wir auch dringend reden.

Der Verbitterte



Schauen Sie genau hin, liebe Damen, so erkennen Sie einen verbitterten Kerl: Er trägt Kleidung, die ihm sein mangelndes Ego pimpen soll. Dicke Marken, Slogans und riesige Sneakers. Vor allem peinliche, weite Jeans, die seine dicken Eiern verstecken sollen, disqualifizieren ihn. Kennen Sie schon "Jorts"? Das sind Jeans, die "nur bis zum Unterschenkel reichen. Werden normalerweise nur von Rappern, Kevin Federline und törichten Zivilisten getragen. Sie sind der hässliche Cousin dritten Grades der Jorts!" Wenn Sie also das nächste Mal einen Kerl in so einem Fehlgriff ist, rennen Sie.

Der Erleuchtete



Sie suchen einen Mann, mit dem Sie zum Yoga gehen können? Dann ist Ihnen nicht zu helfen. Für alle normalen Frauen gilt: bloß keinen Yogi-Mann! Die Möchtegern-Buddhas und Erleuchteten sind anstrengender als jeder Fußballproll. Beispiel gefällig? Stellen Sie sich vor, Sie steigen in das Auto eines solchen Hobby-Buddhas. "Unerträglich, ins Auto eines Kerls zu steigen und dort Kenny G. anhören zu müssen. Was kommt als Nächstes? Richard Clayderman?" Und danach gibt es stundenlanges Kuscheln zu Teelichtern und Massagen, zu denen er Ihnen was vorsingt, wetten? Solche Männer reden auch von sich in der 3. Person, haben Namen für ihr Auto, ihren Penis oder ihre Yogamatte und sagen Ihnen dauernd, wie abgöttisch sie Sie lieben. Werden Sie auch gerade so müde?

Der Gangsta



Niemals wie Jay-Z anziehen, wenn Sie der nicht sind. "Übertrieben schlabbrige Hosen, die so weit runterhängen, dass die Unterhose oder sogar der Hintern rausschaut. Dieser Look sieht selbst an Rappern und Zwölfjährigen bescheuert aus. Zieht euch die Hosen hoch!" Noch schlimmer sieht es mit Schmuck aus. Ohrringe, Piercings oder Halsketten bieten eine Menge Potential für Styling-Faux-Pas. "Auf der Welt gibt es vielleicht neun Männer, die mit schweren Klunkern behängt nicht total scheiße aussehen. Wenn ihr nicht Rapper oder Sport-Stars seid, vergesst es." Simpel, aber wahr. Schenkt uns lieber Schmuck, wenn ihr so drauf steht.

Der Pedant



Nichts ist abtörnender, als ein freakiger Sportler oder ein durchgeknallter Möchtegern-Surfer. "Bleibt stark, wenn ihr das nächste Mal den Drang verspürt, nach einem Hawaiihemd zu greifen." Ihr seid keine Surfer, also zieht euch ordentlich an. "Wählt lieber ein Polohemd oder ein langärmliges leichtes Baumwollhemd aus Oxford-Stoff. Es darf weiß, hellblau oder dezent gestreift sein. Am besten ungebügelt und nicht in die Hose gesteckt. Ärmel hochkrempeln und los geht’s." Niemals kurzärmelige Hemden, es sei denn, der Kerl arbeitet bei der Deutschen Bahn oder bei der Polizei und es ist sein Dienst-Outfit. Außerdem warnen die Autorinnen dringend vor Radler-Outfits "Finger weg, außer du fährst gerade ernsthaft Rad. Sonst siehst du darin aus wie der schlechteste Superheld der Welt!" Nein, Ihr seid nicht Batman und nein, wir wollen uns auch nicht in Batman verlieben.

Der Muskelprotz



Selbstverliebte Kerle nerven. Weil sie sich selber geil finden und Stunden mit Körperpflege verbringen. Ja, auch gut gemeint kann nach hinten losgehen. "Es gibt einfach Fehler, die Männer schlicht inakzeptabel machen – und das Traurige ist: Ihr Kerls habt meist keinen Schimmer, woran es liegt." Auch mit der richtigen Figur kann die falsche Badehose alles kaputt machen." Selbst wenn du Olympiaschwimmer oder Jetset-Playboy bist, wirst du mit Badehose in der Öffentlichkeit (außerhalb von Strand und Badegewässer) nur Schreckensschreie von Frauen aller Altersgruppen ernten." Ist das Warnung genug, liebe Sixpacks?

Der Kiffer



Ihr letzter Freund trank manchmal über den Durst, aber jetzt sind Sie an einen Kiffer geraten? Auch nicht besser! Wahrscheinlich waren Sie anfangs von dieser Tatsache beeindruckt: "Zu seiner Verteidigung sei angemerkt, dass der Kiffer tatsächlich sparsam lebt." Ja, aber warum wohl? Er zahlt kaum Miete, braucht kein Auto und lässt sich von Ihnen durchfüttern, aber denken Sie mal nach: er kifft sein Geld ja quasi weg. Und bald auch Ihrs! Sein perfekter Job besteht nur im Geldverdienen für die Lieblingsdroge. "Er muss nur genug Geld verdienen, um seiner einen wahren Leidenschaft nachgehen zu können: dem Kiffen." Das größte Glück auf Erden? Liegt leider nicht mit Ihnen zwischen den Bettlaken, sondern zwischen den Blättchen...