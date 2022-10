Homescreen aufrufen



Um jederzeit aus einer App oder einem Untermenü des iPhones zurück auf den Startbildschirm und das App-Raster zu gelangen, müssen Sie nur mit einem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen.

iPhone aufwecken



Während das iPhone nicht verwendet wird, geht es in den Sleep-Modus. Um es aus diesem Status aufzuwecken, gibt es mehrere Möglichkeiten, die sich unter den Einstellungen anpassen lassen. Neuere iPhones unterstützen neben den bekannten Funktionen (iPhone aufheben, Seitentaste drücken) auch über die Option "Zum Aufwecken Tippen". Diese Option ermöglicht es, das iPhone durch ein schnelles Tippen auf den Bildschirm zu wecken. Diese Option können Sie unter Einstellungen/Bedienungshilfen/Tippen aktivieren.

Apps wechseln



Um von einer App in eine andere zu wechseln, können Sie sich eine weitere Geste zu Nutze machen: Streichen Sie einfach mit dem Finger am unteren Bildschirmrand nach links oder rechts - schon werden Sie in die zuletzt genutzte App geführt. Um einen Überblick zu den aktiven Apps zu bekommen, schauen Sie sich unbedingt die nächste Geste an.

Aktive Apps anzeigen / App-Wechsler



Der App-Wechsler ist das Verzeichnis, in dem das iPhone alle aktuell aktiven Apps nebeneinander in kleinen App-Karten anzeigt. Um den App-Wechsler zu öffnen, streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und halten Sie den Finger für eine Sekunde still auf dem Display. Nun können Sie durch die Bibliothek der aktuellen Apps blättern.

Aktive App schließen



Zwar ist die Rechenleistung des neuen iPhone 13 enorm, dennoch müssen manche Apps zwischenzeitlich aktiv geschlossen werden. Dazu öffnen sie den App-Wechsler (siehe Geste oben) und greifen sie die App-Karte der zu schließenden App. Mit einem Wisch nach oben wird die App geschlossen.

Drag & Drop



Seit dem Update auf iOS 15 unterstützen die Apple-Smartphones das vom PC bekannte Drag & Drop: Sie können mit dieser Funktion ein Bild aus einer Datei "nehmen", indem sie es auswählen und leicht mit dem Finger bewegen. Dann können Sie es in einer anderen Datei ablegen - besonders praktisch bei E-Mail Anhängen und Co.

Einstellungen



Auch Einstellungen und Vorgaben können beim neuen iPhone 13 mittels Gesten eingestellt und angepasst werden. Durch diese Art der Bedienung sparen User nicht nur Zeit, sie eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten der Smartphone-Nutzung.

Homescreen bearbeiten



Mit zunehmender Anzahl der installierten Apps kann der Startbildschirm unübersichtlich werden. Um den Homescreen zu bearbeiten, Apps zu sortieren, zu Gruppen zusammenzufügen und zu löschen, tippen und halten Sie ein App-Symbol an. Alle Apps beginnen nun zu wackeln und können bewegt werden. Mehrere Apps übereinander gestapelt ergeben eine neue Gruppe. Halten und ziehen Sie eine App, um die Position auf dem Startbildschirm zu verändern. Ein Tippen auf das X löscht die App. Mit einem Klick auf "Fertig" in der oberen Ecke, verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

Homescreen ausblenden



Wenn Sie im Bearbeitungsmodus (siehe oben) sind, können Sie sich all ihre Startbildschirmseiten anzeigen lassen. Dazu klicken Sie auf die Punkte unten - nun werden alle Startbildschirme angezeigt. Mit einem Haken können Sie die Bildschirme sichtbar und unsichtbar schalten.

Widgets zum Homescreen hinzufügen



Auch Widgets lassen sich im Bearbeitungsmodus (siehe oben) hinzufügen. Dafür klicken Sie auf das kleine Plus oben links und Sie gelangen zur Auswahlseite für die installierten Widgets. Nach dem Sie sich das passende Widget ausgesucht haben, könne Sie es frei auf dem Bildschirm platzieren.

Widget löschen



Um ein Widget zu löschen, tippen und halten Sie das Widget. Wie bei den Apps genügt nun ein Tipp auf das Kreuz, um die kleine Anwendung zu entfernen.

Benachrichtigungen anzeigen



Um aktive Benachrichtigungen Ihrer Apps anzuzeigen, wischen Sie links von der Frontkamera von oben nach unten. Hier werden die aktiven Benachrichtigungen angezeigt. Ein Klick auf die Nachricht öffnet die zugehörige App, durch ein Tippen auf das X, wird die Nachrichten ausgeblendet.

Kontrollzentrum aufrufen



Um das Kontrollzentrum mit den wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten zu öffnen, wischen Sie rechts von der Frontkamera von oben nach unten. Nun sehen Sie die unterschiedlichen Einstellungs-Apps. Mit einem langen Druck auf einen der Buttons können Sie erweiterte Optionen zu den Einstellungen einsehen und aktivieren.

Siri aufrufen



Um den Apple-Sprachassistenten aufzurufen, müssen Sie nur die Seitentaste für einige Sekunden halten. Natürlich können Sie Siri auch mit dem Satz "Hey Siri!" rufen. Sie können das Drücken der Seitentaste für Siri in den Einstellungen aktivieren. Gehen Sie dazu auf Einstellungen/Siri und Fragen und aktivieren Sie "Für Siri Seitentaste drücken".

Apple Pay öffnen



Um die kontaktlose Zahlungsoption des iPhones zu aktiveren, können Sie zweimal auf die Seitentaste drücken. Nun müssen Sie die Zahlung per Face-ID oder Passwort autorisieren. Halten Sie nun das iPhone nahe an das Terminal, um die Zahlung durchzuführen. Um den Tastendruck zu aktivieren, können Sie die Einstellungen aufrufen. Unter Einstellungen/Wallet&Apple Pay nutzen Sie dafür den Schieber "Seitentaste zweimal drücken".

Ausschalten und Notruf aktivieren



Um das Telefon auszuschalten oder ein SOS abzusetzen, halten sie die Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt. Sie spüren ein kurzes Vibrieren und befinden sich nun im Menü zum Ausschalten oder Notruf-Absetzen.

Face-ID vorübergehend deaktivieren



Face-ID ist eine sichere Methode, Ihr iPhone zu schützen. Um zu verhindern, dass ein nicht autorisiertes Öffnen des Geräts dadurch erzwungen wird, dass es Ihnen vor das Gesicht gehalten wird, können Sie mittels gehaltenen Druckes auf die Seitentaste und eine der Lautstärkentasten in die Notruf-Zentrale gelangen. Von hier aus muss das iPhone mit Passcode entsperrt werden. Übrigens: Schließen Sie die Augen beim Aktivieren von Face-ID wird sich das iPhone ebenfalls nicht entsperren lassen.

Hard Reset



Friert Ihr iPhone einmal ein, können Sie es mit der folgenden Tastenkombination zu einem Neustart zwingen: Schnell erst auf die Lauter-, dann auf die Leiser-Taste drücken und dann die Seitentaste gedrückt halten. Diese Kombination sollte die meisten Fehler nach dem Neustart beheben.

Gesten für Textverarbeitung



Egal, ob eine schnelle Notiz, die verfasste E-Mail oder eine Kurznachricht - auf dem Smartphone zu schreiben gehört zum Tagesablauf. Um innerhalb des Textfelds möglichst einfach und effizient Änderungen und Anpassungen vornehmen zu können, bieten Gesten auch im Rahmen der Textverarbeitung viele Möglichkeiten.

Bearbeitungsleiste aufrufen



Um schnell Texteingaben zu kopieren, zu wiederholen oder einzufügen, genügt es, die Bearbeitungsleiste zu öffnen: Tippen Sie mit drei Fingern gleichzeitig auf den Bildschirm. Oben erscheint nun eine kleine Taskleiste, die schnelle Operationen mit dem Text ermöglicht.

Wiederholen und rückgängig machen



Wenn Sie die Bearbeitungsleiste nicht nutzen möchten, können Sie das rückgängig machen und auch mit einer einfachen Geste direkt ausführen. Um eine Eingabe rückgängig zu machen, wischen Sie mit drei Fingern nach links. Möchten Sie einen Vorgang wiederherstellen, wischen Sie mit drei Fingern nach rechts.

Kopieren, Ausschneiden, Einfügen



Ebenfalls über die Bearbeitungsleiste ist die wohl häufigste Bearbeitungsart zu finden: Kopieren, Ausschneiden und Einfügen lässt sich nach dem Drei-Finger-Tipp sämtlicher, markierter Text.

Cursor bewegen



Um den Cursor genau auf die gewünschte Stelle zu bewegen, liefert iOS zwei Optionen. Entweder, Sie greifen den Cursor direkt und ziehen ihn an die gewünschte Stelle. Oder Sie halten die Leertaste kurz gedrückt. Nun verschwinden alle Buchstaben und der Cursor lässt sich frei im Textdokument bewegen.

Text markieren und auswählen



Um ein Wort auszuwählen und für eine weitere Aktion (kopieren, ausschneiden) zu markieren, tippen Sie einfach doppelt auf das Wort. Dreifaches Tippen wählt den gesamten Satz aus, vierfaches Tippen den gesamten Absatz. Mit den angezeigten Endpunkten können Sie die Auswahl zudem anpassen.

Scrollbalken ziehen



Endlos auf dem Bildschirm zu scrollen, um den richtigen Abschnitt wiederzufinden? Nicht notwendig. Tippen und halten Sie auf den Scrollbalken auf der rechten Seite bis es ein kurzes, haptisches Feedback gibt. Nun erscheint der Balken etwas breiter und kann mit den Fingern bewegt werden.

Mehrere Elemente auswählen



Um in der Fotogalerie oder anderen Apps, in denen Elemente ausgewählt werden können mehrere Dateien auf einmal zu wählen, können Sie mit dem Tippen und Ziehen mit zwei Fingern eine Mehrfachauswahl treffen.

Shortcuts einsetzen



Kommen wir zu ein paar einfachen Tricks, die den Umgang mit dem iPhone 13 noch weiter erleichtern.

Screenshot



Um schnell einen Screenshot zu machen, können Sie einfach die Seitentaste mit der "Lautstärke +" Taste drücken. Einige Apps verhindern das Aufnehmen von Screenshots (Banking Apps, etc.).

App-Optionen



3D-Touch gehört mit der Einführung der neuen iPhone der Vergangenheit an. Dennoch bleibt auch beim iPhone 13 die Möglichkeit, eine Vorschau mit App-Optionen zu öffnen. Halten Sie dafür den Finger auf einer App gedrückt, öffnet sich das Menü. Diese Funktion gibt es auch für Weblinks, Einstellungen, Adressen und Co.

Einhandmodus



Sollten Sie Probleme damit haben, die Elemente am oberen Displayrand des Geräts mit nur einer Hand zu erreichen, kann der Einhandmodus helfen. Wischen Sie am unteren Displayrand nach unten, um das gesamte Bild nach unten zu ziehen. Kehren Sie zur normalen Ansicht zurück, indem Sie nach oben wischen oder einige Sekunden warten. Der Einhandmodus kann unter Einstellungen/Bedienungshilfen/Tippen/Einhandmodus eingestellt werden.

Gesten in Safari



Auch der iOS-Standardbrowser lässt sich mittels Gesten schneller und einfacher bedienen. Die folgenden Gesten erleichtern Ihnen das Surfen.

Zum Seitenanfang springen



Durch ein einfaches Tippen unterhalb der Notch (Displayausschnitt unter der Frontkamera) gelangen Sie sofort wieder zum Anfang der aufgerufenen Website.

Tabs wechseln



Das Wechseln von Tabs gelingt auf zwei unterschiedlichen Wegen. Tippen Sie entweder auf das Tab-Symbol oder wischen Sie in der unteren Adressleiste nach rechts oder links.

Hinzufügen von Lesezeichen



Mit einem Klick und anschließendem Halten auf das Lesezeichensymbol erreichen Sie ein Sub-Menü, in dem Sie die aktuelle Seite zur Lesezeichensammlung des Browsers hinzufügen können. Bei einer Synchronisation mit der iCloud gelangen die Lesezeichen so auch auf den Mac und das iPad.

Vorwärts und Zurück



Um vor und zurück zu navigieren, können Sie einfach von links nach rechts bzw. von rechts nach links blättern. Wischen Sie mit dem Finger zur Seite und Sie gelangen auf die entsprechende Seite.

Tab in Gruppe verschieben



Tab-Gruppen sind neu in iOS 15 und bieten die Möglichkeit, das durchsuchte Netz nach Gruppen zu organisieren und Informationen so zu sammeln. Tippen und halten auf die Adressleiste öffnet das Sub-Menü und die Option "In Tab-Gruppe verschieben". Hier können Sie nun bestehende oder neue Gruppen auswählen.