Begehrtes Weihnachtsgeschenk: Wie bekomme ich eine PS5?

Wer eine PlayStation 5 zu Weihnachten verschenken möchte, muss Glück haben oder tief in die Tasche greifen.

Die Lage hat sich auch nach mehr als einem Jahr auf dem Markt nicht sonderlich entspannt. Noch immer stehen in den Online-Shops oftmals Angaben wie "nicht lieferbar", "derzeit nicht verfügbar" oder "aktuell leider ausverkauft". Amazon, MediaMarkt, Saturn, Euronics oder Otto: Auch bei großen Händlern gibt es die meiste Zeit über keine oder nur eingeschränkt die Möglichkeit, die Konsolen zu bestellen. Und ist dann doch erneut ein Kontingent erhältlich, ist es oft in kürzester Zeit, meist in wenigen Minuten, wieder vergriffen.