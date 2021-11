Black Friday: Diese Angebote gibt es am Spartag

Der Handel bietet Verbrauchern teilweise bereits seit Tagen unterschiedlichste Rabatte im Zuge des am 26. November wieder stattfindenden " Black Friday" an. Der Spartag aus den USA gilt für viele Schnäppchenjäger als Highlight des Jahres - besonders auch, um beispielsweise schon Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Denn die besten Angebote gibt es oft am Freitag. Hier eine Übersicht über einige der wichtigsten Anbieter und welche Artikel Sparfüchse dort finden können.

Rabatte auf Tausende Videospiele in digitaler Form gibt es auch wieder. Steam startet voraussichtlich am 24. November einen "Autumn Sale", bei Humble Bundle, im Nintendo eShop, im PlayStation Store und im Microsoft Store sind entsprechende Black-Friday-Angebote bereits online.

Mode zum Schnäppchenpreis

Wer nach neuer Bekleidung sucht, wird unter anderem bei großen Händlern wie Zalando, H&M oder About You fündig. Alternativ bietet sich auch hier ein Blick auf die Homepage und in die Shops der einzelnen Hersteller an. Deals gibt es unter anderem auch bei Adidas, Reebok, Nike oder Ellesse.