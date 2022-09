Rund um den Hopfentrunk gibt es Apps, die einem das Leben erleichtern . Von Informationen über das Bier über Locations und ihr Sortiment bis hin zum Finden von Anstoß-Willigen. Diese Anwendungen müssen Bierfreunde kennen.

Untappd: Der Klassiker

Untappd zählt zu den renommiertesten und ältesten Bier-Apps auf dem Markt. Die umfangreiche Biersammlung ist kostenlos für Android und iOS verfügbar und funktioniert denkbar einfach: User registrieren ihre verkosteten Biere mit oder ohne Foto und bewerten sie auf einer Skala von eins bis fünf Sterne. Eine Kommentarfunktion zu Geruch , Geschmack oder Optik ist ebenfalls integriert .

Eine Karte, auf der die nächste Zapfsäule zu finden ist, darf natürlich nicht fehlen - hiermit richtet sich "Untappd" auch an die Gastronomie-Betreiber. Sie können ihre Bierkarten hochladen und ihren "Untappd"-Account mit Social-Media-Kanälen verknüpfen, um so noch mehr Gäste zu erreichen . Wem spielerische Elemente gefallen, dürfte sich obendrein über die Auszeichnungen freuen, die die App verteilt: Für aus unterschiedlichen Ländern getrunkene Biere oder den Besuch von Brauereien beispielsweise.

Beer Tasting: Made in Germany

Nicht unähnlich zu "Untappd" ist die deutschsprachige App "Beer Tasting". Mit dem Etikettenscanner sind Infos zu dem Bier, das man gerade trinkt, schnell gefunden: Alkoholgehalt , Gärungsart, Bitterkeitsgrad oder wo die entsprechende Brauerei ihren Sitz hat. User können außerdem einzelne Sorten bewerten und finden einen Counter, der mitzählt, wie viele Biere man schon getrunken hat. Wer eine ausführliche Rezension schreiben möchte, muss dafür einen Account anlegen. "Beer Tasting" ist kostenlos und für Android und iOS erhältlich .

Beer With Me: Gemeinsam anstoßen

Die ebenfalls kostenlose und für Android und iOS verfügbare App "Beer With Me" hilft dabei, dass niemand mit sich selbst anstoßen muss. Bierliebhaber können auf der App Gleichgesinnte finden, die sich in eine bestimmte Location eingecheckt haben. Auf der integrierten Karte sehen User dann andere User, die sich gerade ein Bierchen gönnen. Per Chat-Funktion ist der- oder diejenige kontaktierbar. "Beer With Me" bietet außerdem weitere Getränke-Kategorien an und plant laut eigenen Angaben, diese Liste noch zu erweitern: Likör , Rum und Gin Tonic sollen nach und nach in die App integriert werden.